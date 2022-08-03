郭偉亮MIRROR騷意外好震驚　劉浩龍澳門演唱會延期

郭偉亮（Eric Kwok)、劉浩龍（師兄）、陳奐仁、許家傑、黃祥興等晚上在將軍澳電視城為遊戲節目《思家大戰》錄影。師兄指在家看零視，曾取笑過Eric 在第一輯遊戲時答不到問題，兼表現緊張，Eric表示：「喺現場真係好緊張，希望去到最後一關，到時會派老婆（葉佩雯）同埋師兄出去玩，睇佢點緊張、答錯，到時可以笑我老婆一世。」

最近擔任《聲夢傳奇2》導師的Eric忙過不停，他說：「我嗰隊細路多，所以好多問題，不過佢哋都好有天賦，好彩唔係技術問題，主要係要照顧佢哋心理。」Eric指忙得除了老婆投訴沒時間相陪，連愛犬眼神也在詐型，他笑說：「呢啲就係我哋唔生仔嘅罪過，要湊番咁多個小朋友。」

Eric曾為ViuTV《全民造星》擔任導師，被問到可有安慰最近演唱會發生意外的Mirror成員，他說：「冇呀，知佢哋依家都好多嘢諗，相信都大把人安慰佢哋，自己睇到都好震驚，希望係最後一次，亦希望傷者可以快啲好返。」

講到Anson Lo與Edan意外後繼續表演被指冷血，Eric說：「佢哋應該係唔知，如果知任何人都冇可能繼續唱落去。自己喺演唱會求婚，老婆帶住ear mon都話乜都聽唔到，完全冇氣氛，淨係聽到監製話快啲、快啲。相信大家因為好嬲先搵嘢去鬧。」

師兄原本在7月初於澳門舉行演唱會，但因疫情檔期一改再改，雖然經歷了6次核酸檢測在澳門等待，但也未能成事，現在延期到11月再演出。