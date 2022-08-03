羅晉李光潔疑假戲真做　片場大打出手變互毆

內地女星唐嫣的老公羅晉日前拍攝內地劇集《庭外》時，與劇中拍檔李光潔拍攝一場原本只是點到即止的打戲時，演變成互毆，二人大打出手，就如「假戲真做」般，片段流出後，即引發網民熱議。片中羅晉被李光潔按在地上掌摑，周圍的人喊着別打、快攔着點，但都無補於事，羅晉挨了幾巴。另一畫面中，羅晉不知是鞋被打甩還是想用鞋去打李光潔，他一邊提着鞋一邊滿臉怒容。最後都是由導演出手叫停，隔開二人，勸他們不要再打，二人才就此罷休。事後，兩個人臉上都傷了，羅晉衣衫不整攤在椅上，鼻子還流了血，李光潔的鼻血更是快流到了下巴上，一副狼狽的模樣。

片段於網上流傳後，有人指兩位演員很敬業、投入，但不少網民則留言：「這不是敬業吧！是真有仇」、「假戲真做」、「多少帶點私人恩怨」。 導演更是被嚇壞了，表示還以為兩個人是玩真的，還在片場中強調，不會讓他們再繼續打下去了。對此，有網友誇讚羅晉和李光潔的敬業，稱他們是入戲太深，這畫面看着就疼。也有人發表神評論，說羅晉和李光潔多少帶點私人恩怨，兩個人估計早就看對方不順眼了，可算是逮着合理的機會動手了。也有不少人從細節處質疑，稱如果僅僅是拍戲，導演不會上前去勸架，羅晉也不會在導演勸阻的時候說散開。

網友對羅晉和李光潔不和的猜測，也引得官方不得不下場澄清，稱《庭外》劇組是個和諧友好的劇組，不過也有網友在底下調皮地質疑，說他差點就信了。羅晉看起來文質彬彬，其實在小的時候因為精力過旺被家裏送去武術學校學習過，一直到後來考上北京電影學院，才慢慢進入演藝圈。相信他的武術功底對於他演戲會大有助益，曾有不少媒體報道過，羅晉拍打戲不喜歡用替身，喜歡親自上陣。李光潔更是著名的實力派演員，在《走向共和》《杜拉拉升職記》還有《風起隴西》中都貢獻了精湛的演技，曾有時尚雜志評價他，他是屬於生活優遊不迫、演戲痛快沈著的那類人。這次他們二人在片場大打出手，相信更多的是為了電視劇服務，希望二人事業常青，繼續為我們獻上佳作！