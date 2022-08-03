宇咲係寫真女優亦係藝能偶像，有王道級美貌，亦擁有一對D Cup美乳。（互聯網）

喺日本寫真界有好多又嫩口又可愛嘅美少女，佢哋主要出賣青春活力，所以通常都係有童顏卻冇身材！不過當中亦有例外，好似今日同大家見面嘅宇咲咁，佢係寫真女優亦係藝能偶像，有王道級美貌，亦擁有睇頭十足嘅美乳！

嫩白D奶

近年好多日本藝能偶像都會兼職做寫真女優，好似女團48系列咁就有好多成員拍性感寫真，展露鮮嫩火辣嘅胴體喇！除咗佢哋之外，美少女組合「#babababambi」大部分成員都有拍寫真，包括近期人氣火速上升嘅岸美由同水湊美緒，至於佢哋嘅好姊妹隊友宇咲都係其中之一。

今年19歲嘅佢，青春貌美，被喻為擁有正統派王道級美貌，展露笑容時更散發出強烈嘅陽光感覺，真係令人通體舒暢兼壓力全消！宇咲自言一對大眼睛正係魅力重點所在，不過男士們就認為佢嘅身材更加吸睛，纖巧得嚟而且凹凸有致，仲有一對堅挺D Cup美乳，加埋肌膚鮮嫩又白皙，吸睛指數相當高！

演戲做目標

至於佢係點樣入行呢？話說2014年某日佢同媽媽去原宿行街時，被星探發掘做藝能偶像，先後成為女子組合「千禧女孩」及「原宿物語」嘅成員，到2021年就加入更具人氣同發展潛力嘅組合「#babababambi」，之後佢嘅人氣亦隨之增加，喺今年2月更開始拍水着寫真，令藝能發展更為廣闊。

而宇咲表示希望未來除咗可以繼續以組合成員身份發展之外，更加想試吓做演員，因為佢相當仰慕屬同一事務所嘅前輩桃月梨子，覺得對方除咗喺寫真演出發揮出驚人魅力之餘，做舞台劇演員一樣能夠表現到出色嘅演技，因此視梨子為目標，好想可以學對方咁做舞台劇發揮演技。

Profile

年齡：19歲

身高：5呎1吋

三圍：33D-23-33

宇咲現時主要以「#babababambi」成員身份發展，所以喺佢嘅社交網中就會睇到佢隨組合四處演出嘅消息同花絮相片，當然阿妹亦會派福利照滿足粉絲嘅眼球。