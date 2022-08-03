MIRROR被急召返公司開會　停車場秘密坐車離去

人氣男圑MIRROR於上月28日，第4場首踏紅館的演唱會上發生嚴重事故 ，有舞蹈員被演唱會巨型屏幕下墮擊中受重傷，其中女團COLLAR成員So Ching男友、舞者李啟言（阿Mo）頸椎骨折恐癱，現仍在院深切治療部留醫中，情況危殆，而另一位舞者張梓峯則轉院繼續留醫。

慘劇發生後，MIRROR 12子成員取消所有工作一直「潛水」，據知眾成員為傷者心情沉重要靜養。而至8月1日，隊長Lokman首度在社交網發聲：「我哋會互相照顧，大家唔使擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo，阿峯，Zisac早日康復。好多謝好多人幫緊我哋，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自己，唔使擔心。畀傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」而副隊長Anson Kong和姜濤等成員，亦有轉發Lokman的帖子。Edan亦有轉發並表示：「只求人冇事。」

其實連日來，有關MIRROR的傳聞滿天飛，最新傳部分成員下年將約滿，今日（3日）有傳12子將回九龍灣的電訊盈科公司，Makeville高層魯庭暉亦在場，現場所見該層辦公室門外除貼出「請用另一通道進入」，亦有部分地方圍上黑布，保安似加強。至晚上約9時45分，Ian先行駕車從公司離去，神情嚴肅。約十分鐘後，Edan 與Anson Lo目無表情乘坐花姐座駕離去。其後，保安在另一層停車場拉出屏風，現場有約20保安，之後AK、Frankie 、Lokman以及姜濤坐同一保母車，Stanley 以及Jeremy則乘坐另一保母車離去。