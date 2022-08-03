要成為網紅話難唔難，有樣又有身材仲要夠性感，不過亦可以話易唔易，因為爆紅之後就會被人揭黑歷史，要面對嚟自四方八面嘅壓力，真係有苦自己知，而箇中感受，相信嚟自越南嘅網紅Mym Tran就最深刻體會。

化妝達人

傳統越南姑娘畀人嘅感覺，唔單止身材苗條，而且性格溫柔如水，唔少男人都視為最佳女友嘅對象。正因為咁嘅緣故，唔少越南網紅亦紛紛冒起，其中就有呢位Mym Tran。

1997年5月28日喺越南胡志明市出生嘅佢，雖然氣質予人溫柔嘅感覺，但外形卻有別於傳統越南姑娘嘅形象，皆因佢擁有深邃五官、樣子甜美，加埋一頭金髮，甚有混血兒味道。據稱其實佢自細已擁有標致嘅五官，加上擅長化妝，所以打扮得貌似混血兒。正因為佢嘅化妝技術高超，經常有女粉絲向佢請教化妝心得，而佢亦樂於跟粉絲分享，同時亦吸引唔少化妝品牌同佢合作，因此佢亦係一位網絡化妝達人。

性格親民

隨住人氣爆紅後，佢經常被人談論其原本的身份，原因在於佢其實係一位變性人。Mym Tran坦言隨住大家對佢嘅認識加深，早已拋開呢個包袱，同時一眾網民亦唔介意，更封佢為最美變性人。事實上，作為人氣網紅嘅佢，近年密密推出寫真集，而睇過佢所影嘅寫真，就會發現多數以海灘為主題，究竟係點解呢？佢笑稱除咗因為自己鍾意海灘，感覺相當浪漫之外，其實佢更喜愛黃昏時嘅海灘，覺得夕陽加上海浪，係個相當夢幻嘅配搭。

另外，Mym Tran唔單止係化妝達人，更係襯衫高手，有唔少女粉絲經常喺出席宴會前，都會向佢請教衣着心得，希望能夠可以着到佢咁有時裝味，同時又具得體感覺，而佢亦非常樂意同大家分享心得，咁親切嘅性格，難怪佢大受歡迎，獲得咁高人氣啦！

Mym Tran嘅網名叫「hiitsmyxm」，有逾340個貼文，擁有超過37萬位粉絲，當中大家可以盡情欣賞佢嘅性感福利照，除咗有

比堅尼Look，仲有好多唔同火辣造型，必定令你睇到心動。