黃嘉雯拍劇長腿上陣　郭柏妍「女僕」Look還擊搶Fo

「大師」林敏驄為拍攝無綫劇集時可謂出心出力，劇中甚有艷福的他，不時畀女圍，之前更分別與性感打扮的黃嘉雯及「女僕」look上陣的女神「雪雪」及郭柏妍拍攝，眾人都大讚大師教導有方，大家都很快投入情緒。

藝人林敏驄(阿驄)、黃嘉雯及郭柏妍現正為無綫劇集《下流上車族》拍攝中，阿驄經常有「全女班」陪伴開工，劇中他有太太江美儀、兩個囡囡郭柏妍、羅毓儀及黃嘉雯與他大搞曖昧關係，日前還加入性感女神孫慧雪，與郭柏妍齊齊以「女僕」look上陣拍攝。

向來搞笑的林敏驄於拍攝現場氹得班女人不知幾開心，更經常萬歲請眾「囡囡」食嘢﹐黃嘉雯雖然劇中飾演一名校長，據知劇中會有大膽演出，而日前她先以鮮紅色的性感tube dress上陣拍攝，說到與阿驄合作，她謂:「好好呀！好似每一日都跟住驄哥上緊戲劇班咁，因為好多時佢未必會跟足劇本，所以我哋有機會好好發揮，過程好搞笑、好好玩，我記得有一日我哋係拍飲酒戲，拍時我哋真係飲咗少少酒去拍，所以每日個氣氛都好好。」而嘉雯坦言今次是她首次挑戰喊戲，「飲咗少少酒真係可以幫到情緒，真係一個新嘗試。」而阿驄之前亦即興後加一場喊戲，本來場戲只有他一人演，但他臨時提議全家出動，四人相擁喊了8分鐘，現場工作人員都被感動呢！

郭柏妍之前被阿驄指演技有進步，更識得「搶戲」，日前與郭柏妍、羅毓儀及孫慧雪就以女僕LOOK上陣拍攝，全身粉紅色裝扮的郭柏妍相當CUTIE，她受訪時更謂:「我哋因為劇情需要着咗女僕裝，自己覺得好得意，因為我未試過着呢啲。」