有乜着數︱阮兆祥讚江欣燕好波撩除衫

《繽FUN星網》全新節目《有乜着數》隆重登場，以風趣幽默的手法推介全球精美產品，首兩集請得江欣燕及阮兆祥擔任主持打響頭炮，更有梅小惠聲音演出！他們介紹睇波時，聞波起舞的祥仔High到即興撩欣欣除衫！

曾在無綫合作《娛樂插班生》、《樂壇插班生》的梅小惠、江欣燕（欣欣）及阮兆祥（祥仔），為《繽FUN星網》誠意炮製全新節目《有乜着數》。雖然近年各有各忙鮮有聚頭，但難得在節目中「三位一體」，依然默契滿分。欣欣和祥仔拍攝期間經常互寸，笑料不絕，而負責聲演的小惠大玩「5秒鐘問題大挑戰」遊戲，考起兩位轉數快的主持。

祥仔指男人除了事業心外，還有樣「緊要嘢」，欣欣以為是「事業線」，祥仔卻表示：「係世界最頂級嘅波！嚟緊英超喺8月6日就開鑼。」欣欣認為要識睇波先要明白何為「角球」、「罰球」及「讓半球」等，祥仔即讚她是「好波之人」，更即興撩除衫玩交換球衣。

小惠惹味推介益「吃貨」

收看精彩球賽當然是觀感上的刺激感受，欣欣與祥仔覺得如有美食當前，五感就更加近乎完美！他們是同樣愛泰國的「吃貨」，特別想念泰國菜，「食家」小惠就送上泰式即食餐包，方便好友們隨時「醫肚」，毋須空肚睇夜波。有美食當然不能缺美酒，祥仔獻出3枝來自希臘的美酒，愛「嗒番杯」的欣欣急不及待品嚐，摸住紅酒杯底爽爆表示：「對酒當歌，人生幾何！」

談及祥仔有酒同享夠老友，他自爆有「分享癮」：「以前開劇，我習慣買埋生果、小食、涼果返去同台前幕後一齊食，覺得喺好玩又放鬆嘅狀態下，拍嘢效果都好啲，尤其大家打成一片，將所有芥蒂放低晒。」欣欣則透露近期公私兩忙，皆因家傭姐姐放一個月長假，所以要肩負照顧媽咪的重任，她說：「我開工已經好忙，返到屋企冇時間入廚，所以我鍾意快速、方便嘅食材，但又唔想食罐頭，因為有種捱嘅感覺。」

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