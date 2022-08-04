女主角人選終極曝光！甄子丹早着先機箍劉雅瑟入戲

「宇宙最強」甄子丹早前宣布接拍2億元巨製《天龍八部之喬峰傳》，女角方面一直備受關注，昨日（3日）傳出王君馨擔任女主角，但她急急澄清，自言只是參演一角。據知，出爐金像影后劉雅瑟才是女主角，飾演「阿紫」，而內地女星陳鈺琪則演「阿朱」。

王晶擔任製片人的武俠電影《天龍八部之喬峰傳》正在內地浙江開工，甄子丹飾演「喬峰」，而女主角一直成謎。早前子丹受訪時講明堅拒「人工美女」，希望搵個有演技、氣質清純的演員任女角，昨日傳出「真命天女」是早前離巢無綫的王君馨！事緣王君馨上載身在內地橫店的照片，留言：「演員王君馨來報到。」她刻意穿上印有《喬峰傳》海報的T恤，又Tag了甄子丹，惹來擔正女主角的揣測，她受訪時澄清：「現在開工了，但簽了保密協議書，所以不可以多講，但是女主角不是我，希望大家唔好誤會。今次非常開心可以跟甄生（甄子丹）合作，也是那麼經典的一套戲，佢人非常Nice也非常有要求！希望我們合作愉快。」

據知，女主角人選已定，「阿朱」一角由內地劇集《倚天屠龍記》被封「最美趙敏」的陳鈺琪擔演，「阿紫」則是出爐金像影后劉雅瑟，由於她剛於香港拍畢電影，到內地後要隔離，故暫未入組。王君馨飾演馬夫人，另一影后惠英紅則飾演「阿朱」及「阿紫」的母親。據知，眾角色早於2個月前已開始接洽，劉雅瑟是於當選影后前已落實演出，王晶與子丹可謂眼光獨到！不過，劇組對選角依然保密，甄子丹工作團隊回覆：「有關王君馨的角色、電影試鏡等，稍後會有官方回應，目前趕急處理台景，暫不作回應。」