紅星齊熱捧　返工大手袋

最近流行的「小廢包」的確很可愛，但對於大部分OL來說，的骰手袋既放不下Size較大的文件和補妝用品，有時甚至連放銀包都有些勉強，令到實用性和方便性大打折扣。加上BLACK PINK Rosé早前在機場被拍到孭着Saint Laurent全新袋款Icare現身，而Chanel和CHLOÉ今季分別推出的「22」手袋及Woody Tote Bag又掀起搶購熱潮，令到這股超大Size手袋熱潮再度回歸。緊貼潮流的袋迷，是時候入手番個陪自己返工和去街喇！

Rosé孭紅It Bag

由Rosé孭紅的全新Saint Laurent袋款Icare，命名源自浪漫唯美卻壯烈的希臘神話故事，天神Icarus因為飛得太接近太陽而令到自己的羽翼被燒毀。手袋中央的YSL Logo就像Icarus身上的羽翼，巨大且耀眼奪目。手袋以柔軟小羊皮打造而成，搭配辨識度高的菱格絎縫工藝，凸顯品牌特色。手袋內附有可拆式小羊皮Pouch，方便大家收納雜物。加上特別設計令手袋有兩種孭法，一種是將手袋兩側外翻形成一個巨大化的手袋，而另一種是將內側金色鏈條固定住往內摺起來呈現梯形輪廓，讓女生輕易塑造百變風格。

Lily-Rose Depp大愛

超多忠實Fans的CHANEL近期推出全新的「22」手袋，一上場就已經引起女生哄搶，相信現在對這款袋有興趣的人都要排隊等一等。Chanel 22手袋有中小三種尺寸，並有背包款式，設計上融合品牌的經典元素，例如菱格紋皮革、穿皮繩鏈條及鏤空CC 「CHANEL Paris」圓章吊飾，極具Signature特色。品牌大使Lily-Rose Depp更認為這款袋適合上班、一個人閒逛、坐在公園裏看書、約會甚至去海灘使用，是女生最親密的「朋友」。

平民價格取勝

意大利品牌CHLOÉ在2021年推出極具夏日度假風的Woody Tote手袋系列，沒有明星代言人光芒加持，只有相對比較親民的價格（M碼手袋定價約9千港元，Nano手袋更是4千港元左右就買到一個），加上特色的緞帶設計，就算大家的手袋預算不太高都可以入手。因此Woody熱潮從2021年到現在都是有增無減，在中環及銅鑼一帶常見到其蹤影。

秀智、Jisoo熱捧

Dior的女裝創意總監Maria Grazia Chiuri早在2018年春夏時裝周時就推出了全手工刺繡打造的Book Tote Bag，這款手袋從1967年品牌創意總監Marc Bohan設計的Dior Oblique帆布獲取靈感，2018年登場時曾經掀起了一陣大容量手袋潮流，更自此成為品牌的熱門手袋款式，並每隔一段時間就會推出新款。所以多年來虜獲了一大班明星Fans，不僅BLACK PINK Jisoo和及秀智都愛用上此包打卡，就連意大利著名時尚Blogger Chiara及樂壇天后Rihanna都有在社交平台上晒過這款Book Tote Bag。