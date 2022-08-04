日本控注意　新和風菜單出沒

本地日本餐廳林立，基本上甚麼菜式都可以品嘗得到，近日除有新日本餐廳開業，亦有餐廳推出新菜單，無論是壽司、佐酒小食、串燒，以及高級的割烹料理等菜系應有盡有，各日本控有機會可以試勻每一道菜。

新店登場

室內露營燒肉

和夏天開冷氣打邊爐的道理一樣，室內都可以露營和食燒肉，尖沙咀剛開幕的火土燒肉，以戶外露營作主題，有帳幕、露營燈、戶外餐桌和食具等布置，店子選用日本、美國等地的肉類，供應雪花牛小排、牛胸腹、外橫膈膜等部位，海鮮有鹽燒海蝦、味噌蟹肉甲羅燒、蒜香牛油帶子和牛油燒廣島蠔等，菜式方面，薄切香葱牛舌、火炙和牛飯拼盤、和牛蜜瓜條、月見醬燒飯糰杏雪山刨冰等任君選擇，一次過滿足你想露營和燒肉的願望。現時開始，客人於晚上7時前結帳及離座，可享85折優惠。

型格刺青牆

刺青文化由來已久，圖案和技巧日新月異。尖沙咀新開日本餐廳「焰」，以日本傳統刺青主題為主，內裏裝潢有多個刺青花紋圖案，精緻華麗。菜式以創意新派設計，Tasting Menu內有靜岡高糖番茄、魚子醬帆立貝金槍魚杧果塔、雲丹海鮮卷、伊勢海老入船佐蟹膏蝦膏醬和法國鵝肝赤海老茶碗蒸等。單點的有和牛雲丹壽司、帆立貝鮭魚蜆味啫喱奶霜，各款手握壽司和卷物等。酒吧區有由壽司、串燒、小食和特飲組成的期間限定下午茶，或在品嘗小食時配雞尾酒或無酒精雞酒，同樣美味。

新菜呈獻

周年紀念

高級的割烹日本料理，在本地不多見，上環割烹料理和緣踏入1周年，推出周年紀念晚市套餐，前菜以清新的沖繩髮菜‧蓴菜‧水果番茄‧長芋‧土佐醋打開味蕾，品嘗刺身後，品嘗木魚花和青魚花熬煮的穴子真丈‧竹笙‧冬瓜蓉清湯暖胃，蒸物是北海道仙鳳趾真蠔配九條葱茶碗蒸，主菜是南非鮑魚配海之七草汁，天婦羅有創意的關東遼參釀花竹蝦和白粟米‧南瓜，其他還有蒲燒鰻魚、琵琶蝦燒飯團茶漬飯和山葵雪葩等。預訂1周年紀念晚市套的客人，可獲贈1杯法國香檳，預訂時可提供相片，甜品碟上便會繪出畫像和名字，為自己或對方送上驚喜。

香口串燒天婦羅

惹味的天婦羅和串燒，一向是佐酒佳品。荔枝角「鵜舞」近日迎來2位行政總廚，為客人炮製新味。有40多年天婦羅料理經驗的疋田師傅，為客人炮製天婦羅廚師發辦，當中較特別就有八爪魚天婦羅伴八爪魚吸盤、明太子魷魚天婦羅、紫蘇蟹肉蝦膠天婦羅及青梅天婦羅等。至於來自日本東京的下田豪馬師傅，曾於當地開設燒鳥店，近日來港發展，師傅選用本地新鮮農場雞，提供雞皮、雞心、雞肝、雞背皮、大動脈、雞胗、雞尾、腿肉、軟骨、山葵雞頸肉、大葱雞肉、雞肩、雞翼、盆骨內側肉、雞子和提燈等不同部位串燒，部位位置在裁切時要有相當技巧，燒製亦要有手藝，每串都風味十足。

摩登和風

想一次過品嘗多款和風滋味，其實也很簡單。上環Honjo近日在晚市推出全新單點菜式，當中包括軟殼蟹天婦羅配青辣椒沙律醬及野菜，炸日式豆腐沙律配日式蘿蔔、青瓜、辣椒和醃紅洋葱配青瓜蓉汁。新出的手握卷物有辣味吞拿魚卷、選用軟殼蟹製作的紫蘇蜘蛛天婦羅卷、辣味炸蝦卷和野菜天婦羅卷等。燒物有鹽燒油甘魚鮫、燒帝王蟹腳，還有和牛釜飯、帝王蟹釜飯或日式野菇釜飯等選擇，菜式包羅萬有。

薰衣草氣息

夏季是日本北海道賞花的好時機，有餐廳供機以花入饌。將軍澳和洋料理店koi趁夏日推出新菜單，逢星期五至日有限定供應的是日廚師精選魚鮮推介，會選用伊佐木、紅娘魚、鯛魚和金線魚等炮製美食，冷盤前菜有梅子漬番茄、杯子蟹肉他他、烤焗日本小甜薯和鹽燒雞皮和雞軟骨等。因應日本北海道薰衣草季節，特別設計薰衣草牛油蝦意粉、雪糕銅鑼燒配薰衣草糠漿和無酒精雞尾酒「紫深」，為客人帶來清新氣息。居住於將軍澳的客人，用餐前出示住宅住戶證，可享全單9折優惠。

自己動手整手卷

去餐廳，坐定定品嘗美食固然高興，但偶然有機會動手製作，也是滿有樂趣。旺角「丸十」由現時至10月31日提供2款美食。一葉舟分五品和三品，五品有5款海鮮包括七味三文魚、葱油甘魚、帆立貝蟹籽、松葉蟹肉及葱吞拿魚蓉，客人拿起日式紫菜，自己動手配搭心目中的美味手卷，套餐還配有特色前菜和溫泉蛋。至於呈橢圓形的手鞠壽司，有赤身、三文魚、赤蝦、熟蝦、魷魚、帆立貝、蟹肉及海膽9款口味，一啖一口很滋味。