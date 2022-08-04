靈敢侶情：肉桂真的難吃？

實在有太多人說「肉桂難吃！」我要為肉桂平反。

其實，肉桂分兩種︰一、Cassia肉桂；二、Ceylon肉桂。當然，每種都各自有分等級，但若單純用兩者去比較，Ceylon不論香氣和價錢都比較優勝。

肉桂取自肉桂樹的內皮，然後陰乾製成，在未磨成粉之前，都是呈條狀，所以稱為肉桂條。Cassia肉桂主要取自中國、越南、印尼的Cassia肉桂樹，顏色較深啡、質地粗和厚、價格便宜，受東南亞廣泛使用並於超市售賣。這款肉桂，味道和氣味很濃，主要（或應該說「適合」）用來煮食或煎中藥。

Ceylon肉桂，被稱為真肉桂，主要取自斯里蘭卡、馬達加斯加、印度南部的錫蘭肉桂樹，製作過程同樣是使將內皮陰乾，顏色淺啡，質地薄但結實，每塊由多層軟皮組成，價格較高，受歐洲廣泛使用。由於Ceylon肉桂味道甜，香氣清，所以適合用來製作甜品。

讀了以上，大家可能會猜想︰「原來我一直吃的都是平價肉桂！」這可以是其中一個原因，但就我在市面上觀察，其實也可以是儲存不當。

但凡香料，都必須放在陰涼地方，瓶口要封好，一來防潮防霉，二來保存香氣。可是，不少餐廳均是關門後關冷氣，瓶口又沒蓋，一冷一熱的溫差令肉桂有水氣，加上香氣流走，便只會剩下如潮濕木頭的氣味（我個人覺得像生杏仁變壞的味道），味蕾敏感者，更會嘗出苦味，真的很倒胃口。

所以，不少學生來跟我學做甜品時，一見到肉桂就說怕怕，但吃了一口又會驚訝問︰怎麼味道這麼好？因為，我視食材為寶，這麼貴，當然要小心照顧，珍惜不浪費。不過，又並非說便宜一定不好，我們很愛的茶葉蛋和鹵水不也是由Cassia肉桂做出來？無論如何，讀完這篇之後，今晚回家打理一下調味料架，只要儲存得好，能保鮮，一樣能做出好菜。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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