消費券精選！大電手機鬥長氣

選擇手機好多人都會以處理器及影相能力作考慮條件，但若然平常只是一般應用，電池反而更為重要，起碼不會這麼容易因無電而失聯。以往大電池多在高檔次型號出現，近期情況卻有點改變，低中階手機一樣有，而且更是5,000mAh起跳，今次就同大家搜羅出來，全部用第二期消費券就買到！

功耗優化 景深拍攝

HUAWEI nova Y70搭載6,000 mAh超大電池，屬同系中最長氣型號，通話時間約44.22小時，備用時間約549.02小時！支援App功耗優化功能，自動識別和關閉非用戶預留應用及非核心應用的耗電；在5%低電量時更會啟動低電量模式，最長待機12小時，用戶基本上毋須帶「尿袋」出街！美中不足是支援22.5W SuperCharge，略嫌未夠快速。此機內置6.75吋FullView全面屏，屏佔比高達90.26%，智能調光及夜屏模式仲識降低屏幕亮度和色溫，減少對眼睛的刺激。鏡頭方面，搭載4,800萬像素超高清鏡頭、500萬像素120°超廣角鏡頭及200萬像素景深鏡頭，其中景深鏡頭能精準定位物體距離，令景深虛化更加自然。惟留意此機只對應4G網絡，並僅有4GB+128GB一款容量。

待機最佳化

OPPO A77 5G承襲A系列的強勁續航，配置5,000mAh大電池，更將原先18W快速充電升級成33W SUPERVOOC超級閃充，30分鐘內可將手機充至53%。睡眠待機最佳化可在夜間不插電的情況下，僅消耗電量2%。它坐擁7.99mm輕薄機身，配備90Hz 6.5吋屏幕、Dimensity 810 5G處理器、6GB RAM+128GB ROM及超線性立體聲雙喇叭。

3天續航力

Nokia手機一向續航力高，全新G11 Plus電池容積5,000mAh，提供長達3天續航力，配合Nokia獨有的Super Battery Saver模式，可在緊急時獲得額外數小時電量。其他硬件包括6.5 吋HD＋屏幕、T606八核心處理器、4GB RAM＋64GB ROM等。同時廠方承諾提供3年每月安全性更新，確保資料長期受到保護。

入門玩5G

Galaxy A13是Samsung首部5G入門機款，以千中價格為賣點。備有5,000mAh大容積電池，支援15W有線快速充電及自動省電模式。其他配置亦不失禮，包括6.5吋HD+ Infinity-V全屏幕、MT6833V八核心處理器、6GB RAM+128GB ROM等，更提供3卡槽，同級中罕見。

10分鐘快充

HONOR X7國際版擁有5,000mAh電池，提供20小時串流影片播放或49小時通話時間，更支援22.5W Wired SuperCharge快充，充10分鐘便能播放3小時影片。配備括6.74吋90Hz屏幕、Snapdragon 680處理器、4GB RAM+128GB ROM，RAM Turbo技術可將部分儲存記憶體延伸作 RAM使用，有助提升工作效率。

單充用兩天

POCO C40擁有高達6,000mAh電池，一次充電可使用兩天以上，同時支援18W快速充電，然而隨盒充電器只有10W，想有快充就要另購充電器。其6.71吋LCD屏幕是同系中最大，亮度達400nits輔以陽光模式。核心部分用JLQ 的八核心JR510處理器，4GB RAM+64GB ROM長遠未必夠用。此機8月15日前購買有$100早鳥優惠。

鯨吞10,000mAh

UleFone Armor 14 Pro是近期手機的電量之冠，事關它的電池容積竟然達到10,000mAh，提供54小時通話及540小時待用時間，可謂超級長氣！硬朗機身以塑膠及金屬料物打造，符合IP68/IP69K 、MIL-STD-810G軍用規格，正面採用6.52吋屏幕，配備MTK G85處理器及6GB RAM+128GB ROM，特設Custom Key用以快速開啟電筒、相機等工具。