方力申澄清沒進埸無罩百人派對　叱咤明星籃球賽事冇新消息

藝人方力申（小方）今日（4日）以「地球·敢「動」行大使」身份出席綠色環保活動，宣傳多步行的益處，小方將網上號召一隊人作線上步行挑戰，希望能成功跑出75萬步，有關方面便會捐出15萬元給予由他指定的慈善機構，所以近日他開始練跑及練氣，由於近日為《美麗戰場》開工較忙，笑言希望隊友可以分擔步數，不要依靠他。

同時他又要為9月的籃球比賽作準備，MIRROR早前受演唱會冧屏幕事故而停工，故傳出或影響出席叱咤明星籃球賽事，代表DJ隊的小方，表示不清楚，他說：「暫時冇聽到消息，我哋參予係以打波娛樂觀眾，最近諗番，原來我2002年和2012年都有參加呢個賽事，估唔到20年後我仲會參賽，2002年嗰年我22歲，係小鮮肉，依家變大叔。」自言魄力不及當年，笑言希望用靚樣取勝，講笑要請定兩個化妝師為他補妝，他稱DJ隊各人包括森美和張繼聰都相當認真，已開始練波。

另外，早前有指小方出席百人無罩派對惹爭議，他再次澄清自己只在backdrop和VIP房逗留約半小時，並沒有進入派對，而且每日都有做快測，故好放心。