連詩雅操Fit騷水着留倩影　被陳家樂嫌太瘦

歌手連詩雅（Shiga）為無綫節目《答得快 好世界》錄影，自嘲向來玩遊戲最渣，故心情緊張，寄望未有拖累隊友，雖然近期經常參與遊戲節目，但表現仍有待改進。

談到早前與女性朋友開泳池派對，還大晒弗爆身段，問到是否努力操弗？她說：「不嬲都有操嘅，我去泳池前都有再操吓，係想留倩影啫，年紀愈大要更加努力先Keep到！（未來老公陳家樂有冇讚你？）佢話我好瘦，但我不嬲都以健康為先。（係咪太瘦唔好攬？）我覺得OK，依家佢唔喺香港，可以試吓隔住個Mon攬。（有冇隔住Mon Kiss？）冇呀！佢都忙，傾偈係講近況多啲。」

對於婚期，她不諱言疫情佔最大因素，因連摘日子也存在困難，即使想飛外地舉行婚禮，但回港後又要隔離：「啲朋友都請唔到咁多假啦，連婚紗相都未影，估計今年未必成到事。（有冇睇訂婚紗？）有啲品牌話想造畀我，問我有冇興趣，但睇吓到時身形點，依家未夠弗。」提到陳家樂有份演出的電影《神探大戰》正在上映，她透露曾想過待家樂返港才一起捧場，但現時心思思想先睹為快：「因為太多人討論套戲，所以想睇咗先，都知套戲有少少Dark，我又驚又想睇，佢應該9月先返，但我希望唔好太耐啦！」