【迪麗熱巴強敵】加奈廣告劇集接不停：我希望的是自由

現年20歲的內地女星加奈，憑處女劇《夢華錄》「張好好」一角一炮而紅，由於她是來自新疆，網民即嚷着「新疆四美」要再執位，認為「四美」現在應是她和迪麗熱巴、娜扎及佟麗婭，更指她是迪麗熱巴的強敵。現在仍於中央戲劇學院就讀的加奈，可謂工作及學業兩邊忙，她稍後會和內地小生許凱為內地新劇《仙劍奇俠傳六》開工，雖然此劇的女一是虞書欣，不過論話題性，身為女配角的加奈，風頭已蓋過對方。

除了要拍劇外，加奈也因為《夢》劇的效應，開始為她帶來不少廣告代言，近日她為某國際級品牌的唇膏拍廣告，廣告照曝光後她被盛讚有「國際感」及名模風範，而她更以古裝造型代言內地絲綢產品，廣告更在地鐵及商場等地方鋪天蓋地式播放。

另外，加奈日前接受訪問時，笑言自己的性格跟「張好好」相似：「大家都是有啥說啥，說話很直接，敢愛敢恨。」被問到其生活日常時，她即不禁笑說：「就是工作工作工作工作！可能我是水瓶座，我希望的就是自由，我不希望受到束縛，然後在藝術上也好、在生活上也好，我希望一直能保持一顆不忘初心純浄的心，我的心是自由的。」現時單身的她，說一直堅信一見鍾情，更期待遇上如意郎君後，雙方的相處是帶有溫情及互相扶持成長。