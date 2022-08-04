解開「殲滅者」之謎　新星拍攝《鐵血戰士》前傳叫苦連天

由荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）上映至今唔經唔覺已有35周年。35年來出現過多部續集以及外傳，而今年片中的外星怪獸「殲滅者」將會再度回歸，《鐵》前傳電影《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）將於明日於Disney+首播。

電影由《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)導演Dan Trachtenberg執導，並由《極地冰劫》（The Ice Road）的女新星安芭米芬達（Amber Midthunder）擔正，故事背景為300年前，探索「殲滅者」與人類之間戰爭的起源。影片未上線已大獲外國傳媒好評，有影評更激讚此片為「歷來最出色的《鐵血戰士》電影」。

原來導演Dan Trachtenberg本身是原版電影的忠實粉絲，並一直視阿諾舒華辛力加為自己的英雄，期望藉此作品向阿諾致敬。雖然「殲滅者」之前已在多部電影中出現，但導演表示今次特意為牠設計新的外觀和裝備，令人感覺「殲滅者」更野蠻和兇猛。至於在前傳孭重飛的安芭米芬達與其他演員一樣在開拍前苦練體能，除了學習使用武器之外，還有生火技能。不過她表示拍攝過程最辛苦的並非操練體能，而是要在泥漿中打滾，她更指這次經驗絕對令她永生難忘！