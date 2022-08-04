張寶兒日本拍攝遇暴雨洪災　隔空送袁偉豪心心報平安

藝人張寶兒現時身在日本為無綫節目《45日環遊日本》拍攝中，而日本疫情持續嚴重，袁偉豪之前都表示擔心太太寶兒會中招，更指：「冇事係奇迹！」不過，寶兒暫時幸而未有中招，但早兩日到達青森時，郤遇到青森縣土砂災害警戒情報，原來當地持續暴雨致多區水浸。據外媒報道，青森和秋田兩縣短短半日便下了一整個月的雨量，更傳出山泥傾瀉災情。

身處當地奧入瀨溪流的Bowie，為了向製作組及親友報平安，先後於社交平台Po片。片中她站在窗邊直擊室外洪流情況，透露自昨日（3日）凌晨5時許，陸續收到青森地區的洪水、低窪地區氾濫、嚴重山泥傾瀉警告訊息，直至早上聽到酒店英文廣播，才得悉附近的奧入瀨溪流已變成「洪流」，通往城市及機場的道路全部封閉，幸酒店設有防水欄抵擋洪水洶湧而入，故屬安全的避難場所。

她又指酒店方面，除了Shuttle Bus及Bus Tour暫停，位於底層的早餐區也因安全因素臨時搬往2樓，讓旅客可放心用餐。她於片中說：「我哋會全日Stay喺呢度，直至周圍嘅道路開通番、警報取消先會進一步行動，大家唔使擔心，阿爸阿媽唔使擔心，我老公都唔使擔心。」語畢她冧爆比出「心心」手勢，並怕醜地笑住「閃」出鏡頭。

她今日（4日）已順利到達秋田縣，而秋田的天氣不俗，暫時離開危險之，她更於早上Po了與老公袁偉豪之前整牛角包的片，大晒恩愛。

她接受東網訪問時說：「我哋去青森主要拍睡魔祭，一拍完就落雨，點知落咗一晚就變咗洪水同山泥傾瀉。」現時已到達秋田縣的她，今晚會拍攝竿燈祭：「呢邊天氣好好多，安全好多，我哋每一日行嘅路程都好遙遠，聽日我哋要去山形縣，嗰邊尋晚水災情形都好嚴重，希望嗰邊今日唔好再落雨啦！」