新井萌花　次世代F奶超新星

外國有句諺語：「老狗變不出新把戲」，小弟覺得呢個講法太過武斷，就以日本寫真女優為例，唔少「老將」不斷喺演出時作出新嘗試，令人驚喜；當然對於一眾貪新鮮嘅觀眾嚟講，青春美少女嘅可塑性始終稍勝一籌，正如今年19歲嘅新井萌花，個樣嫩口之餘，身材仲處於發育階段，上圍分分鐘會再次變大添！

賣萌小花

近排日本寫真界有好幾朵「萌花」綻放，包括選美冠軍阿南萌花、千金小姐橋本萌花，而以下為大家介紹嘅新井萌花，唔止更後生，個樣仲好鬼甜，可以話係潛力無限。喺舊年年尾先踏足寫真界嘅新井萌花，家陣只係19歲，青春逼人，笑容可愛，係不折不扣嘅陽光美少女。身材方面，阿妹唔算矮細，肉地結實，凹凸有致，嗰對F奶脹卜卜又夠彈性，加埋腰幼臀圓、肌膚白嫩，睇落相當健美。據萌花表示，家陣上圍仍處於發育期，有機會由F奶變成H奶，甚至更大呢！

運動健將

萌花嘅潛質得到寫真界嘅認可，除咗被稱為「次世代之寫真超新星」同「青春活力之健康美BODY」，今年1月推出嘅首張寫真映像作品《純真笑容》更一度躋身唔同銷售平台嘅排行榜冠軍！講真萌花之所以咁得人鍾意，同佢嘅性格活潑好有關，唔止表情豐富，拍寫真時仲好有活力。原來阿妹喺讀書嗰陣已經係運動健將，多次代表學校參與大型運動會，仲曾經喺全國高等學校駅傳大會埼玉縣錦標賽奪得季軍，難怪佢喺演出寫真作品時，動感十足，擺乜嘢甫士都難佢唔到！