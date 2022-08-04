索女打棒球　擊出高潮

棒球係美國人氣運動之一，難怪當地四仔片廠會借題發揮，搵嚟大班「好波之人」喺鏡頭上獻技，雖然佢哋只係識得玩弄對手嘅肉棒，但戰況激到出汁，相信可令球迷們獲得高潮迭起嘅體驗。

兩女夾擊

「Big Tits In Sports」作為Brazzers嘅人氣四仔系列，最大賣點就係巨乳女郎做運動，每一集有唔同主題，《Big Tits In Sports #13》就以棒球作招徠，多位巨乳脫星紛紛換上貼身低胸球衣，每次揮棒時，總會出現乳搖效果，夠晒吸睛。故事講述Kagney Linn Karter同Lylith LaVey係女子棒球隊嘅主力擊球手，某日喺行緊去球場訓練時，互吐苦水，埋怨成日練波搞到肉體好空虛，咁啱場內有個大隻男練緊波，佢哋決定波都唔練，實行勾引對方打番場友誼波。

集體混戰

想知乜嘢係掛羊頭賣狗肉，咁就要睇吓由Zero Tolerance炮製嘅《Baseball Orgy》，事關呢套作品雖然以棒球為主題，但打波場面欠奉，因為焦點落喺Jessica Ryan、Kendall Karson、Marina Angel等多位脫星身上，仲搵咗四仔名導Mike Quasar執導。故事講述呢班脫星嚟自美國最強女子棒球隊，因為無敵而感到寂寞，甚至失去鬥心。教練為咗令隊員有番鬥志，諗出以成績換取同猛男曳曳嘅機會，於是一幕集體大亂鬥成為影片嘅高潮。

化身寶貝

足球場上有Soccer Babe，籃球場上又會有Basketball Babe，咁棒場上自然有Baseball Babe。呢套由Mr. Skin製作嘅《Baseball Babes》，講述Jessica Biel、Heather Graham等脫星為咗親近心儀嘅球星，利用自己樣靚身材正嘅天賦本錢，加入棒球啦啦隊，繼而發動溝仔攻勢，當中有人成功有人失敗，因為呢個緣故，令呢套作品畀到四仔迷唔同嘅體驗，當然片中嘅情慾演出真係極具官能刺激。