【是日通勝】

農曆七月初八

壬寅年 丁未日 庚寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、出行、訂婚

忌：入宅、祭祀、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、25、37、45

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢平穩，無風無浪，懂得知足，心情更靚！

金牛座：心境開朗可帶來好運，佩戴綠松石對你有利。

雙子座：害人之心不可有，樂於助人可提升人緣運。

巨蟹座：迎來幸運的一天，能夠從容面對各種問題。

獅子座：事業上宜安守本分，心存僥倖容易得不償失。

處女座：愛情運較好，跟伴侶加強溝通，關係更和諧。

天秤座：謀事勿太計較，抱怨的說話會打擊同伴士氣。

天蠍座：好運降臨，事業上不乏發展機遇，好好把握。

人馬座：身心狀態一般，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

山羊座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲愛神眷顧。

水瓶座：付出與回報不一定成正比，謀事不能太計較。

雙魚座：財運稍遜，便宜莫貪，小心誤中騙徒的陷阱。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）猴 多阻滯

鼠：默默耕耘有着數，謀事不宜太高調張揚。

牛：財運好轉，投資易獲利，但要見好就收。

虎：有伴侶者易發生衝突，要懂得互相包容。

兔：工作表現有點停滯不前，是時候加把勁。

龍：享受眼前的快樂，不要把煩惱放在心上。

蛇：瑣事纏身，顧此失彼，不宜做重要決定。

馬：腦筋轉數快，做事效率奇高，勢如破竹。

羊：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

猴：是日沖煞，謀事多阻滯，易被人潑冷水。

雞：桃花滿面，單身者有望結交合眼緣異性。

狗：幹勁十足，無論做甚麼都能獲滿意成果。

豬：財運非常好，投資可一試，有利傾生意。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

民有所呼 我有所應

習近平主席於香港25周年回歸講話中一句：「民有所呼，我有所應」。講到呼應，令我想起《易經》六十四卦，其中一卦風澤中孚卦其九二爻辭：「鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之」。這是《易經》中最美妙生動的意境：大鶴在樹蔭下啼叫，牠的小鶴啼叫應和，我有美酒一罐，要與你共享。

天地呼應，夫妻陰陽呼應。站在風水玄學層面上，無不是談論呼應，風水巒頭可見的陽，對應理氣虛無縹緲的陰，都是談論呼應。所謂「在天成象，在地成形」，意思是說在地上的山形水勢是甚麼形象，都是呼應天上的無形之象。風水這個理論，應該是來自《道德經》的：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。

八字命理也是一種呼應理論，天寒地凍出生的人，其命中有太陽之火溫暖，這個溫暖的太陽是此八字的喜用神。寒暖在命中有呼應，說明此命主生活環境舒適，絕對不是賤命。八字講求強弱之平衡，命主強，而沒有財官之尅洩來平衡，也就是說此命失去財官之呼應，其命運之失落，可想而知。

一個人的名字，能與其八字的喜用神有呼應，則此名字有利發展，因其命運際遇上，可與外人產生共鳴。你在呼天有應，何等幸運。