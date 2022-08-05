波波密語︱黃榕On Call人肉速遞　慘過做妹仔用完即棄

《繽FUN星網》泰國地道美食平台After5特約節目《波波密語》，由36E「無綫性女」黃婧靈（波波）上陣做主持，推出以來反應不俗，最後一集邀得女星黃榕擔任壓軸嘉賓，剖白昔日與圈中人發展地下情的經歷。她坦言從未享受過一般人的戀愛生活，連最簡單的行街拖手也欠奉，反而只得隨時On Call，用完即棄的「女友」名份！

以性感形象示人的的黃榕曾推出6本寫真集，雖然星途平平，但她對演藝事業仍有憧憬，去年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，奈何帶同寫真集面試之際，卻被「造星之母」花姐狠批。心靈受創的她把心一橫轉換方向，頻頻參加健美比賽，去年如願獲得冠軍名銜，總算迎來遲來的春天。不過講到感情世界，她就以失敗來形容，皆因每次拍拖都是處於下風，直言經常被男友差遣，隨傳隨到，慘過做妹仔，而此舉得不到半點憐憫，反而一個不如一個，認真慘慘豬。

情人節前夕例必開火

入行20年的黃榕受訪時屈指一算，過往經歷的4段戀情均是地下情，自言是戀愛腦的她坦言年輕時佔有力強，經常要霸住男友，礙於戀情不能曝光，故不能像一般情侶行街拖手，連約會地點亦只能在家中，當中最誇張的是當年算是靚仔又有名氣的陳冠希，黃榕回想：「直程冇機會喺餐廳度一齊食飯，因為佢覺得自己好紅，去旅行搭同一班機，佢坐頭等我就坐經濟，根本冇過一般人嘅戀愛生活，所以幾唔鍾意地下情。」又指當時只要對方開口，她甚麼也願意答應：「真係好鍾意佢，叫我做乜都肯，隨傳隨到！佢次次都係凌晨先話好想見，畀埋的士錢叫我即刻過去，拍拖3年來，佢每年必定喺情人節前搵藉口鬧交，情人節過後千方百計氹番。」

愛情路上有失意之時，但黑暗中亦有過甜蜜時刻，黃榕笑指喜歡與男友拍攝出位照，難忘與健身教練相戀時留倩影：「台灣有款相叫『台灣便當』，即係我隻腳夾住男友，跟住兩個人接吻；又試過我隻腳做一字馬，擺喺佢膊頭上面。」在4段地下情中，陳冠希、張致恒及魏焌皓3個舊愛均是圈中人，黃榕苦笑指從未見過他們的家長，認為只要見到男友就足夠，「戀愛天后」之名非她莫屬！

Thai易COOK美食包 繽FUN優惠價$198