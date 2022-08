細數荷里活兄弟班　「雷神」兄弟為乜搶飯食？

荷里活娛樂界有不少兄弟班,演員、導演等都有。他們均成功在影壇或電視界「搶灘」。以下為大家一一細數。

演員篇

寶雲兄弟

若要數最人多勢眾的兄弟班,那就必定是寶雲兄弟(Baldwin Brothers)!除了4兄弟艾力(Alec)、丹尼爾(Daniel)、威廉(William)以及史提芬(Stephen)都是演員之外,就連他們的部分老婆或子女都是娛樂界人士,其中史提芬的模特兒女兒Hailey更成為樂壇天王Justin Bieber的妻子。而4兄弟之中,以大佬艾力寶雲最為出名!艾力多年來一直未試過與3位細佬一同合作演戲,但丹尼爾、威廉以及史提芬就曾經在導演奧利華史東(Oliver Stone)的戰爭片《生於七月四日》(Born on the Fourth of July)中合作過。

漢斯禾夫兄弟

澳洲男星基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)在漫威超級英雄電影《雷神奇俠》(Thor)中有兄弟,而現實生活中,他亦有兩名兄弟分別是大哥路克(Luke)以及細佬里安(Liam)。他們同是演員。其中以「二佬」基斯最紅!由於基斯與細佬里安外形相近,早前他就自爆兩兄弟都有為「雷神」一角試鏡,他更表示里安差點獲得個角色!他說:「我諗我嘅試鏡好糟透。相反里安喺試鏡中就表現出色,非常接近取得個角色。佢係最後5名人選之一。不過佢哋認為佢太年輕。 之後我經理人提議我再試。我過來再試鏡幾次,結果得咗!」而里安雖然演不到「雷神」,但仍獲選在另一系列電影《飢餓遊戲》(The Hunger Games)中擔任男主角。

艾佛力兄弟

荷里活導演男星賓艾佛力(Ben Affleck)有一名演員細佬卡斯(Casey),兩兄弟曾先後奪奧斯卡金像獎,賓以26歲之齡與「老死」麥迪文(Matt Damon)憑共同創作的《驕陽似我》(Good Will Hunting)勇奪奧斯卡最佳原著劇本,從此踏上成名之路!而2013年,賓再憑自導自演的電影《ARGO-救參任務》(Argo)勇奪最佳電影。至於細佬卡斯亦與兄長一樣編劇導演演員於一身,2017年他憑劇情片《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)「一擊即中」捧走奧斯卡影帝寶座!

導演篇

除了荷里活出現好多著名的演員兄弟之外,亦有出現不少在影視界走紅的著名導演兄弟班。其中包括憑漫威超級英雄電影系列上位的羅素兄弟(Russo brothers)、獲獎無數的高安兄弟(Coen brothers)、新上位的Safdie brothers等。當然不得不提近年憑Netflix神劇《怪奇物語》( Stranger Things)而上位的Duffer brothers。除了《怪奇》之外,他們已與Netflix簽下合作協議。未來數年,他們將繼續為Netflix拍電影及劇集。其中包括早前公布的《死亡筆記》真人版劇集。