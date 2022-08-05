細數荷里活兄弟班　「雷神」兄弟為乜搶飯食？

荷里活娛樂界有不少兄弟班，演員、導演等都有。他們均成功在影壇或電視界「搶灘」。以下為大家一一細數。

演員篇

寶雲兄弟

若要數最人多勢眾的兄弟班，那就必定是寶雲兄弟（Baldwin Brothers）！除了4兄弟艾力（Alec）、丹尼爾（Daniel）、威廉（William）以及史提芬（Stephen）都是演員之外，就連他們的部分老婆或子女都是娛樂界人士，其中史提芬的模特兒女兒Hailey更成為樂壇天王Justin Bieber的妻子。而4兄弟之中，以大佬艾力寶雲最為出名！艾力多年來一直未試過與3位細佬一同合作演戲，但丹尼爾、威廉以及史提芬就曾經在導演奧利華史東（Oliver Stone）的戰爭片《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）中合作過。

漢斯禾夫兄弟

澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）在漫威超級英雄電影《雷神奇俠》（Thor）中有兄弟，而現實生活中，他亦有兩名兄弟分別是大哥路克（Luke）以及細佬里安（Liam）。他們同是演員。其中以「二佬」基斯最紅！由於基斯與細佬里安外形相近，早前他就自爆兩兄弟都有為「雷神」一角試鏡，他更表示里安差點獲得個角色！他說：「我諗我嘅試鏡好糟透。相反里安喺試鏡中就表現出色，非常接近取得個角色。佢係最後5名人選之一。不過佢哋認為佢太年輕。 之後我經理人提議我再試。我過來再試鏡幾次，結果得咗！」而里安雖然演不到「雷神」，但仍獲選在另一系列電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）中擔任男主角。

艾佛力兄弟

荷里活導演男星賓艾佛力（Ben Affleck）有一名演員細佬卡斯（Casey），兩兄弟曾先後奪奧斯卡金像獎，賓以26歲之齡與「老死」麥迪文（Matt Damon）憑共同創作的《驕陽似我》（Good Will Hunting）勇奪奧斯卡最佳原著劇本，從此踏上成名之路！而2013年，賓再憑自導自演的電影《ARGO-救參任務》（Argo）勇奪最佳電影。至於細佬卡斯亦與兄長一樣編劇導演演員於一身，2017年他憑劇情片《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）「一擊即中」捧走奧斯卡影帝寶座！

導演篇

除了荷里活出現好多著名的演員兄弟之外，亦有出現不少在影視界走紅的著名導演兄弟班。其中包括憑漫威超級英雄電影系列上位的羅素兄弟（Russo brothers）、獲獎無數的高安兄弟（Coen brothers）、新上位的Safdie brothers等。當然不得不提近年憑Netflix神劇《怪奇物語》（ Stranger Things）而上位的Duffer brothers。除了《怪奇》之外，他們已與Netflix簽下合作協議。未來數年，他們將繼續為Netflix拍電影及劇集。其中包括早前公布的《死亡筆記》真人版劇集。