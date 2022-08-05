東方日報C1：MIRROR傳停工2個月　姜濤穩軍心：我們不會放棄

人氣男團MIRROR自演唱會發生墮屏慘劇後一直深潛，至前晚被急召回公司開會，事隔6日首度曝光，個個心情沉重頭耷耷。有指MIRROR將停工2個月「治愈」情緒，而經公司閉門穩軍心後，姜濤深宵開腔，兩度以「不會放棄」澄清「破鏡」謠言；至於師妹組合COLLAR昨日率先復工，獨欠受傷舞蹈員阿Mo的女友So Ching。

演唱會出事後，MIRROR一直未有露面，連日來傳聞滿天飛，甚至傳出解散謠言，而12子被指遭公司「禁聲」兼「封網」，事隔3日才由隊長Lokman在社交網出Po報平安，其後多位隊友陸續轉載。

前晚，12子與同門女團COLLAR被急召返公司位於九龍灣的總部開會，據了解，他們所屬的Makerville高層魯庭暉、鏡仔經理人花姐亦在場，直至晚上近10時，眾人陸續離開，大部分成員戴帽遮掩憔悴面容，神情嚴肅。Ian先行揸車離去，其後Edan與Anson Lo木無表情乘坐花姐座駕一齊走，而在另一層停車場有人拉出屏風， Anson Kong、Frankie、Lokman及姜濤等在大批保安護送下登上保母車，而Stanley及Jeremy乘坐另一保母車，COLLAR各成員緊隨其後走人。

Edan：放心我冇事

凌晨一時半左右，姜濤在社交網限時動態發文：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」明顯是因「破鏡」傳聞滿天飛而為歌迷「定驚」！而多位成員昨日亦更新社交網，於慘劇發生時正在表演的Edan說：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God，Please help us。」早前已傳MIRROR辭演本月20日於東京舉行的《SUMMER SONIC 2022》音樂祭，有指ViuTV低調向多個合作客戶暗示MIRROR於8、9月停工，昨日ViuTV回覆：「沒有官方回應。」而MIRROR於9月將參與3個叱咤活動，電台方面對此表示未有任何更新。

COLLAR呼籲畀空間

在慘劇中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時仍在深切治療部，女友COLLAR成員So Ching對他不離不棄，昨日COLLAR率先復工，到電台宣傳新歌，So Ching未有隨行。7女做了兩個節目直播，期間心情還好，輕鬆分享新歌感受：「想喺呢度同大家講聲，我哋OK嘅，希望大家都平安，希望好嘅事會發生。」又多謝大家對So Ching的關心，希望大家支持她與阿Mo：「畀多少少空間同時間佢哋，相信佢哋會好好嘅。」昨日是成員Ivy So生日，她送上平安給So Ching及阿Mo。

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