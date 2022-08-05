中秋節yuu獎賞計劃 突破框框兌換文化體驗兼做善事

【特約報道】香港最大獎賞計劃yuu 一直以來致力服務社會，於今年中秋節推出全新企業社會責任項目，會員將能兌換文化體驗活動以及參與慈善捐贈。是次慈善活動名為「分享圓月」，yuu 會員可以在同一個應用程式上兌換傳統燈籠紮作體驗，更可捐贈月餅送到社會上有需要的人手上。

獎賞計劃從商品擴展至體驗

自 2020 年推出以來，yuu 不斷發展其網絡 「yuuniverse」，為會員帶來更多便利和獎賞。如今，yuu 連接了香港最受信任的品牌，包括惠康、Market Place、萬寧、7-11、宜家家居、肯德基、必勝客、 PHD、美心集團、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen 等，並在香港聚集了超過400萬會員。

今年中秋節，yuu獎賞計劃中的「賺取」和「兌換」功能從商品擴展至體驗 ，特別與本地著名紮作工藝大師一起舉辦三場傳統燈籠紮作慈善工作坊，讓會員感受傳統的紮作紙藝技巧外，yuu更會將相等的yuu 積分捐贈給膳心連基金，並邀請會員以yuu積分捐贈月餅給社會上有需要的人。

積分兌換有趣及慈善體驗

yuu 將於今年中秋節推出體驗獎賞，可謂是標誌著數碼平台的新篇章。於 2022 年 8月27日和 9月3 日舉辦三場傳統燈籠紮作慈善工作坊，工作坊由擁有逾30年紮作紙藝經驗的香港紮作業聯會主席冒卓祺大師主持，工作坊期間，冒大師更會與大家分享中秋節的故事，以及列入香港非物質文化遺產名錄的紮作工藝。

由即日起至8月19日，會員可使用yuu應用程式以40,000 yuu積分兌換工作坊名額。每次成功兌換，yuu更會將等值款項捐予Foodlink膳心連，以幫助更多有需要的人。

yuu捐贈1,500個月餅 會員可一起參與

yuu 致力履行企業社會責任承諾，並與香港慈善機構膳心連基金合作。膳心連基金是一個香港慈善機構，致力於減少飢餓、促進有需要的人之營養健康，以及協助他們建立自給自足的生活。yuu將向住在劏房戶的低收入家庭和有需要人士捐贈總計1,500個月餅，讓他們感受到節日溫暖。即日起至9 月10 日，yuu會員也可以選擇在yuu應用程式中將yuu積分捐贈給膳心連基金，為社會上有需要的人送上一份心意。每捐贈 6,000 yuu積分，yuu將贈送一個月餅。

yuu 品牌及市場營銷副總裁黃健邦表示：「我們很高興看到yuu會員通過應用程式中的『分享積分』功能向我們的慈善合作夥伴捐贈積分。我們的yuu會員在過去兩年對我們的慈善工作非常支持。中秋節是親朋好友相聚、分享月餅等美食的佳節，我們鼓勵會員一起凝聚力量，通過這個有意義的慈善計劃幫助更多有需要的人。」

自2020年以來，通過 yuu 應用程式中的分享積分功能，DFI 零售集團和yuu成員共向兩個非營利團體膳心連基金和伸手助人協會捐贈了超過 7 千萬 yuu 積分，相等於為超過 340,000 名受益人提供了支持。

傳統燈籠紮作慈善工作坊 （每個工作坊有 20 個名額）

日期：2022年8月27日（星期六）上午10時至下午12時半

2022年9月3日（星期六）上午10時至下午12時半

2022年9月3日（星期六）下午2時半至下午5時

地點 ：theDesk統一中心，香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓

參加者：六歲或以上

積分兌換：40,000 yuu 積分

語言：廣東話（輔以英語講解）

活動查詢：2180 9733