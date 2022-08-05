【迎接立秋】限定市集過周末

時間如唱歌般「走先啦，係咁先啦！」，話咁快8月7日就是立秋加消費券再次派發的日子，無論是為了迎接登山好季節的到來而要先「熱身」，還是準備好好刺激一下消費，逛逛期間限定市集都是一個好節目，如果逛得有意義就更好添！

【尋找快樂因子】

世事紛擾，常說要及時行樂，而快樂又是甚麼呢？利奧坊「尋找快樂因子」藝術裝置及周末市集，其中就包括在本周末（8月6、7日）舉行的「傳統 x 新造」尋找快樂因子市集，場內設有約30個本地品牌的特色攤位，當中包括多個本土傳統工藝融入破格元素的新品。

另外，即日至8月31日，商場地下亦設有夥拍香港遺傳性乳癌家族資料庫（下稱「資料庫」）打造的「關‧乳‧愛2022」《虛實之發現‧隱藏》互動裝置藝術，邀請了本地人氣插畫師 Messy Desk將經典品牌的招牌產品打造出巨型燈罩，以及漏斗櫈打卡裝置，並以玩味繽紛的設計，巧妙地注入「資料庫」的訊息，呼籲大家關注遺傳性癌症。裝置更結合AR互動元素，大家只需以智能電話掃描場內的二維碼（QR code），便可即時走入畫作中，與隱藏在內的主角拍照，超爆趣。

【童夢市集】

市集就去得多，但由小朋友參與籌辦的你又去過未？於8月7日在觀塘Two Harbour Square 舉辦的《童夢市集》慈善市集，內有20多個慈善義賣攤檔，主打由小朋友及義工製作的「再生玩具」藝術畫作，以及生活消閒商品，包括茶包禮盒、香水及飾物、防疫用品等，收益扣除成本後將成為基層家庭小朋友的教育資助，而受惠小朋友正正親身參與籌辦市集，雙向互動，極具意義。