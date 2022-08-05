韓國3大男神　最愛香水大檢閱

香水氣味有好多種，愛甜美可選花香調，個性沉穩適合木質調，想盡顯充沛活力又可揀清新調。每一種香氣都可以令個人形象更突出，讓整體穿搭加分。這一次，韓國「國民老公」孔劉無預警在七夕期間宣布成為TOM FORD Beauty的代言人，穿上白襯衫拿着私人調香系列白麝香，散發似有若無的體香，讓人一秒間憶起男神曾在經典劇集《孤單又燦爛的神》中，送給鬼怪新娘的香水也是溫暖的白麝香調。究竟他為何情有獨鍾白麝香，這種香氣又有何吸引之處，一直深受香水迷追捧？而玄彬及金宇彬這兩位Oppa男神，又情迷甚麼氣味的香水？現在就馬上為大家揭曉！

孔劉愛乾淨純白香調

很多人喜愛感覺溫暖又乾淨的白麝香調，而TOM FORD私人調香系列WHITE SUEDE白麝香是品牌最經典且最多人喜歡的作品。此系列的香水突破傳統，不分前、中、基調，整體加入了溫暖麝香、甜澀馬黛茶、醇厚藏紅花，以及隱隱透出討好的白皮革與乳香味。香調被形容像是「陽光曬過的溫暖白色床單」、「剛洗完澡的乾淨皂香」、「男神穿上白襯衫後身上散發的淡淡體香」，搭配孔劉為香水拍攝的迷人形象照，粉絲一見就心心眼。

玄彬婚禮上的玫瑰香

在玄彬與孫仙的世紀婚禮上，玄彬與來賓分享的禮物是其近期至愛－「TOM FORD私人調香系列玫瑰秘境－東方玫瑰」香水。東方玫瑰被形容為「玫瑰刺」的香味，糅合東方牡丹、沒藥與煙熏香氣後，碰撞出濃郁高貴的撩人氣息。除了東方玫瑰外，系列還有清新感性的阿瑪菲玫瑰與華麗的俄羅斯玫瑰香調，3款香調產品都是由嶄新的「玫瑰疊加萃取技術」打造，過程中會將採摘後的珍稀玫瑰在特定條件下，使用等比數量的兩種玫瑰進行分子蒸餾，以保持花朵完整度，最後萃取出最高濃度的玫瑰精華，每個步驟都一絲不苟。

金宇彬情迷海洋氣息

金宇彬早前帶着劇集《我們的藍調時光》，再一次以男神姿態亮相在大家眼前。繼而火力全開的接下許多幕前工作，並成為Jo Malone London限量版英倫暢泳香氛系列的最新代言人。由他代言的限量系列，一共有5款香水，包括3款木質調、1款柑橘調及1款花香調，中性的香味適合男女使用。金宇彬表示自己雖然喜歡整個系列，但若要他從中挑選至愛香氣，會選「潮汐琥珀」為至愛。因為涼爽的香味很適合夏日，尤其是當中的沉穩琥珀香和廣藿香，讓人聯想起潛入大海深處，搭配如同海浪拍打的活力辛香小荳蔻氣味，用後有如身在大海中玩樂般，感覺舒爽愉快。