GaGa宣布落實演《JOKER小丑》續集　片中大展歌喉

美國導演Todd Phillips今年6月宣布開拍《JOKER小丑》（JOKER）續集《JOKER：Folie à deux》，消息傳出後有傳美國百變天后Lady GaGa亦獲斟接拍擔任女主角，更有傳媒估計她大有機會飾演「小丑」情人「小丑女」Harley Quinn一角。而昨日（4日）GaGa終於在社交網宣布落實接拍！

她公開一條「小丑」與她的剪影共舞片段，隱約見到她的造型。片段中宣布她與華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合演之餘亦透露映期為2024年10月4日上映。而GaGa在留言僅宣布片名以及映期，並未有談及角色。據知今集將會是一部歌舞片，屆時相信會見到GaGa在片中又唱又跳。

另方面，GaGa去年2月被偷走兩隻愛犬，當時愛犬由她聘請的「放狗人」Ryan Fischer拖狗散步，期間被兩名男子持槍挾持，其中一人向他的腹部開槍，並搶去兩隻狗。最後警方其後拘捕5人，包括19歲的James Jackson。其中一20歲疑犯Jaylin White昨日（4日）於庭上獲判入獄4年。另一疑犯James Jackson今年4月曾被錯誤獲釋，警方指因「文書錯誤」，James隨即失蹤，警方昨日發聲明指已將James再次拘捕，並控以企圖謀殺罪。