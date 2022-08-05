果王駕到　月餅啖啖榴槤香

味道醇厚的榴槤正值當造，坊間除有各式各樣的主題餐飲或甜品外，趁中秋將至，有品牌及餐廳選用不同品種，打造出期間限定的榴槤月餅，各位榴槤控記得要留意喇！

型格黑白皮

白色冰皮月餅大家見得多，黑色冰皮亦輕易搶Fo。榴槤B哥今年首次推出的榴槤冰皮月餅，選用2款榴槤品種，於馬來西亞製成月餅後再直接送港。是次備有型格的黑白色餅皮，白冰皮月餅選用貓山王，入口即溶，帶甘甜和酒香。黑冰皮月餅選用黑刺，外皮加黑炭粉製作，甜中帶回甘，餘韻猶長。於8月18日前預訂，可享約81折優惠。（8月20日開始換領）

加添清新果香

吃冰皮月餅，除餡料外，外皮的質感和味道，都會直接影響到整件月餅的質素。品牌FORBIDDEN今年除有貓山王榴槤冰皮月餅，還有全新的D24蘇丹王榴槤冰皮月餅，選用有22年樹齡的果實，味道濃郁。白色餅皮加入凍乾椰子粉製作，不含人工色素，為月餅帶來清新椰香。至於貓山王榴槤冰皮月餅，外皮選用巴西莓粉，帶淡淡紫色和果香，加添味道層次。（有現貨供應）

限量供應

黑白配又豈止得一個品牌，今年米芝蓮一星寧波餐廳甬府，同樣推出貓山王榴槤冰皮月餅及黑刺榴槤冰皮月餅配搭，店子只供應1,000盒，售完即止。於室溫下放置不同的時間，效果各異，如平常待10分鐘便可品嘗，待20分鐘後會有吃雪糕的質感，30分鐘後會變成流心榴槤月，大家可按個人喜好，全方位感受月餅的味道。（有現貨發售）

頂級貓山王

馬來西亞的榴槤品種繁多，最為港人熟悉及歡迎，貓山王肯定榜上有名。馬來西亞品牌「一個不榴Souled Out」於本地首次推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，客人可以按個好揀選2個或6個裝的原味、竹炭或混合配搭，由現時至8月31日，於指定地點選購禮券，可獲低至75折優惠。（8月26日開始換領）

額外折上折

和其他月餅相比，榴槤月餅的價值平均較高，有折扣優惠相對較抵。本地品牌「安妮美食」今年推出限量貓山王冰皮月餅，標榜餡料是百分百貓山王果肉。由現時至８月31日，推出約75折早鳥優惠，若訂購30盒以上，額外再有95折。（8月1日開始換領）

煙韌糯米糍

日式糯米糍軟糯有口感，變成月餅餡會有意想不到的效果。Hotel ICON行政總廚何偉誠師傅今年推出的雜錦榴槤慕絲糯米糍月餅，分別配上日式椰子、斑蘭、綠茶及大樹菠蘿糯米糍，加強煙韌的口感，月餅以牛油餅底，表面灑白朱古力粉，質感就更加豐富。由現時至8月14日，有約83折早鳥優惠。（8月27日開始換領）