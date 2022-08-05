AI:TRAIL quattro自帶無人機　「私」眼探路

一直以來，Audi的領先燈光照明技術都擔當着引領車壇的角色，無論是以前、現在或是未來亦言。旗下的純電概念越野四驅AI：TRAIL quattro 不止造型粗獷前衞，充滿未來感，還自帶配備Matrix LED燈的私人無人機，以取代傳統越野四驅的高燈和低燈，邊飛邊照明邊傳送前路影像，幫手在野外探路，帶來「飛」常駕駛視野。

日落後的荒郊野地，只有星光和月光。自帶可移動及多用途光源及擁有Level 4自動駕駛能力的AI：TRAIL quattro便是針對此而設計的純電4座位概念越野四驅。不止配備可調節亮度的LED頭尾燈組，其中頭燈還可按需要調整照射方向，由車外照明變成為車內照明。車上還載有5架配備Matrix LED燈及鏡頭、名為Audi Light Pathfinders的全自動協調無人機。

每架無人機均採用中空無葉風扇的三角形設計，機身極輕，能透過產生氣流製造升力。既可5機齊飛，亦可最少2隻孖住飛，在高空上照亮前方路徑，同時可像天眼般將攝得的影像通過WI-FI傳輸到駕駛席前的顯示器。當然飛幾多隻、飛幾高等，都可簡單透過手機APP設定。無人機完成任務能智能地降落到車頂行李架前端的特定位置，並與感應充電元件對接，連充電都自己搞掂。靜車時，若車廂及車旁的活動範圍同時需要光，無人機可分別地飛到適當位置提供照明，受惠於通透性十足的玻璃車廂結構，讓光線更能帶到不同角落，照得更廣。

獨特八角形玻璃車廂設計，不止車頂、頭尾和兩側可說是近乎全被透明玻璃覆蓋，讓車內的人更清楚地看到天空和四周風景。前部設計更提供直升機般的全方位前方視野，讓駕駛者視線更能集中在前方地形上。車廂內部設計極簡，不花巧之餘，刻意不設大芒，U形軚環後方僅配備以智能手機為中心的插座配兩側小屏幕，以顯示所需行車資訊。

一對配備4點式安全帶的前座椅墊旁，特設2支配備鏡頭、名為Audi Light Companion的電筒。平時可在車廂內用作氣氛燈，亦可隨時拆下來變成三腳照明燈，又或隨身攜帶的手電筒、投射器兼攝錄機。它能與車上的導航系統連接和掃描前方的路，將方向符號和文字信息投射到前方路面上，陪你在邊走邊探索邊搵路。它亦可邊行邊拍攝風景片，兼直接上傳到社交媒體分享。後排一對織布座椅，採用了靈感來自吊床、可移至戶外吊在樹枝上使用的易裝拆兜形剪裁設計。其他隨車專屬配備還有置於前排中央、舉手可及的望遠鏡、對開門板上的水樽及藏在後排座椅下的急救箱等。

AI：TRAIL quattro車長4,150mm、闊2,150mm及高1,670mm，車身結構採用高科技鋼、鋁和碳纖維的混合物打造，輕量化且剛度高。廠方表示，唔計車載的大容量鋰電池，車重僅1,750kg，On-road續航力可達500km，而面對極端崎嶇不平的野外路況都有250km續航力。340mm的高離地距及近500mm涉水深度設定、水平式設計泥擋板配22吋輪圈及具傳感器控制、可變氣壓調節的33.5吋大輪胎，加上車載可輸出達1,000Nm強大扭力的4具電馬達及quattro四驅系統，確保出色的越野能力。由於車身有番咁上下高，對開玻璃車門下方採用了外露門檻兼踏板二合一設計，方便上落之餘，裝卸車頂行李亦更為容易。講到儲物空間，除了車頂行李架及尾箱，車頭特設配備固定索的儲物空間，前擋風玻璃還可上揭打開，方便存取隨行物。另尾泵把內亦暗藏了一獨立隔格，可用來存放登山鞋、或登山裝備等。