組合at17成員盧凱彤(Ellen)於2018年因躁鬱症於跑馬地寓所墮樓身亡,終年32歲。今日(5日)係Ellen死忌,摯友兼拍檔嘅林二汶就喺社交網貼出Ellen後生時嘅舊照,發文悼念寫到:「And if you have a minute,why don’t we go?Talk about it somewhere only we know?So why don't we go Somewhere only we know?Somewhere only we know.」而內容正是歌曲《Somewhere Only We Know》嘅歌詞。