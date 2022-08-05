湯洛雯認與馬國明同居　爆有爭拗但男神嫁得過

藝人湯洛雯（靚湯）今日（5日）出席商場活動，久未露面的她透露拍完劇集《隱門》後，由於患上胃炎，休息了一個月調理身體：「個病唔係好嚴重，只係比較難斷尾，要食得好清淡。（休息期間有冇捧男友馬國明嘅《白色強人II》？）都有追，要支持吓。」

近日馬國明被爆與她同居，靚湯稱因為當時疫情嚴重，所以跟馬國明一齊搬出來住：「依家疫情冇咁嚴重，我哋都成日返自己屋企，可能租一年就唔再租。（同居生活點？）都OK，因為大家都唔係難相處嘅人，大家都好就得人，佢冇乜要求，我又冇所謂。（有冇爭拗？）冇情侶係冇爭拗，大家有咩事都會講出嚟，唔會鬧交。（佢嫁得過？）向來都係以結婚為大前提先拍拖，都有討論過結婚話題，但依家咁時世咁混亂，唔想計劃住，結婚係開心事，唔會隱瞞。」

另外，湯靚表示將到澳洲工作半個月，笑言男友可能覺得很自由及開心，但直言原本想過2人一齊同行。講到父親湯鎮宗受訪時建議她離巢，她解釋：「佢唔係叫我離巢，佢想我邊度都去發展吓，好似公司都安排同事北上工作，我嚟緊都去澳洲做嘢，唔一定要離開公司，而且我同公司嘅約仲未完。（你想返內地發展？）邊度有商機都想去，去邊都冇所謂，以香港為基地，邊度有工作就去邊。（要同男友分隔異地？）可能佢北上發展先過我呢！」