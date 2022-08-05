新地聯手各大儲值支付工具　勁送2,000萬元獎賞迎接第二階段消費券

【特約報道】本年度「消費券計劃」將於8月7日正式發放第二階段消費券，新鴻基地產發展有限公司（新地）乘勢聯同多個發放消費券的儲值支付工具，推出連串專屬優惠，送出總值近2,000萬元獎賞，鼓勵市民使用消費券，攜手促進本港經濟。

為呼應全城消費券熱潮，新地特意聯乘各大儲值支付工具，包括今期新加入的 PayMe 及 BoC Pay，在旗下25個商場推出專屬優惠。鑑於上期推廣反應熱烈，新地亦會繼續與八達通、AliPayHK 及 WeChat Pay HK推出新一輪獎賞優惠，實行「多買多賞」，齊為顧客的電子消費券增值。

同時，新地旗下商場綜合會員計劃 The Point 推出「$200萬 Point Dollar 瓜分任務」，會員以6大儲值支付工具消費愈多，可獲的瓜分名額愈多。各商場同期舉行消費滿額優惠推廣活動，以及布置繽紛好玩的夏日主題裝置，讓市民盡享購物消閒樂趣。

聯手八達通 推周末印花賞

新地商場再次與八達通合作推出購物獎賞，在8月5日至10月30日期間（逢星期五、六及日），市民以八達通卡消費滿200元兼成功登記 The Point 積分，可獲一個電子印花；集齊三個印花即可換領 $20 Point Dollar，可於商場內超過2,000間商戶消費時當作現金使用。在整個推廣期內，每位 The Point 會員可換領最高$60 Point Dollar。

新地商場聯乘 PayMe 消費送電子折扣券

「PayMe 賞你消費券優惠」活動將於8月12日至10月31日舉行，The Point 會員以PayMe消費滿 400 元，即時可獲取$25新地商場電子折扣券，供下次消費滿100元時使用。每位 The Point 會員於所有參與商場最多可獲贈兩張電子折扣券，總值$50。

BoC Pay 用戶尊享 多重消費獎賞

BoC Pay 用戶在新地商場以 BoC Pay 累積即日消費滿指定金額，可享 Point Dollar 獎賞，於商場消費時當作現金使用。活動設不同消費門檻，以滿足不同客戶群的購物需要。整個推廣期內多買多賞，每位 The Point 會員可獲高達$2,220 Point Dollar。活動將於9月19日推出，詳情即將公布。

AlipayHK 用戶掃描 QR Code 免費領取$35電子禮券

由即日起至9月15日，AlipayHK 用戶以 AlipayHK 應用程式內置掃描器掃描新地商場內宣傳品的 QR Code，即可領取$10及$25電子禮券，The Point 會員憑券在指定商戶單一交易消費滿200元，即減10元；滿400元，即減25元。每位用戶每月可領取$10及$25 電子禮券各一次。

WeChat Pay HK 用戶享商場贈券優惠

任何 WeChat Pay HK 用戶於 WeChat Pay HK「每月狂賞印」集齊三個電子印花，即可兌換$5新地商場指定商戶或 The Point 專屬電子現金券（於 The Point App 中以 WeChat Pay HK 繳付泊車費、使用外賣自取或獎賞平台滿$10 時使用）。用戶更可進入 「優惠專區」 > 「搶券有So 」活動頁面，盡情領取高達1,200元的新地商場專屬獎賞，包括：

「$200萬Point Dollar 瓜分任務」 會員消費愈多 分得愈多

瓜分任務的推廣期為8月7日至9月6日，The Point會員以6大儲值支付工具消費，並成功以 The Point App 或於顧客服務中心登記積分，滿$1,000即可參與活動，齊齊瓜分$200萬 Point Dollar。

會員成功登記，即可賺取消費 1 元 = 1 分的基本 The Point 積分，而當消費額達到指定金額後，即自動獲相應的「瓜分名額」（見下表），每名會員最多可獲取5個「瓜分名額」。活動完結後，$200萬 Point Dollar 將瓜分予所有「瓜分名額」的持有人，會員可於 App 內兌換 Point Dollar 作現金消費。

市民使用消費券在新地商場購物、消閒及飲食，可盡享各個儲值支付工具的專屬優惠，買得愈多，賺得愈多，齊齊開心消費。

有關優惠詳情，請密切留意各商場宣傳品及網頁、The Point 網頁、手機應用程式、Facebook 專頁及新地商場會員計劃官方微信賬號。

所有積分獎賞、贈券或電子贈券數量有限，先到先得。