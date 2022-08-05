MIRROR騷意外︱Alton上載12子齊集舞台相　粉絲不離不棄永遠支持

MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，事後12子一度潛水，至近日陸續開腔回應事件，繼較早前經理人花姐抒發個人感受後，成員王智德（Alton）亦接力在社交網發文，上載MIRROR與舞蹈員在舞台上的照片，並留言：「舞台、我哋、信念！Take care, my brothers.」粉絲紛紛留言送上打氣說話：「你都要好好照顧自己呀，我一定會等到你哋齊齊整整12個咁返嚟」、「我哋會永遠支持你哋！不離不棄！」

另外，演唱會舞蹈員之一、曾參加《全民造星》首兩季的員梁德忠（Tank），亦上載演出時的照片，表示：「一星期了，想平靜，但湖面起漣漪。人生就係不停過難關，不停地成長。永遠只記住，堅持到最後就係贏家。我不會放棄，希望你哋都係。一條船，一條心，一個目標。24-1=0，要齊整。」

另外，其中一位受傷的舞蹈員張梓峯太太今日亦在社交網發聲，多謝各界關心：「感激各界嘅關心和祝福。同時衷心感激呂校長一直為我們提供的支援和愛護，亦感謝較早前代我們向公眾交代峯的情況，並陪伴我們讓我們安心地照顧峯，我們會加油！」