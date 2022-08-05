咖啡新味　驚喜具個性

很多人每朝都需要一杯靚咖啡來提神叉電，Start the Engine才開始一日行程，亦因為咁，高質咖啡店愈開愈多，每日都有生力軍加入，亦有不少高質新咖啡加入市場，啡迷大把有得揀！

有意義的限量滋味

注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy最近首度與恒基地產合作，開展「Realising Your Green Lifestyle」活動，於即日至8月21日，於尖沙咀美麗華廣場店以兩種來自埃塞俄比亞和巴西、由單一生產商生產的可持續咖啡豆，調配出一系列HLD × ALCHEMY期間限定的精品咖啡，帶來獨特而清爽的限定口味，具誘人的花香，又富甜杏仁和柑橘的味道，然後是紅葡萄的餘味，口感清新，同時讓啡迷品嘗到高質咖啡與實踐永續生活的好滋味。Espresso Alchemy網上商店亦有限量套裝供應，包括別注隨行杯，而所有聯乘產品的一半收益更將撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，支持本地環境教育及可持續發展理念。

3合1文青Coffee Shop

文青咖啡遍地開花，最新一員是由Coffee Slave於荃灣開設的新店，集烘焙、沖啡、教學3合1，主打午、晚市全日菜單，簡單輕食、主食以外，仲有多款全新甜品，好似自家製巴克斯芝士蛋糕、奶蓋比利時窩夫、多士等，最近與「『百子』燒菓子&洋菓子專売店」合作，帶來人氣的拿破崙及多款時令甜品，以特選咖啡配搭，實行「Coffee Pairing」，將大熱的「Coffee Tasting & Sensory Workshop」直接搬到餐桌上。新店供應多款限定咖啡特調飲品，由得獎咖啡師Eddie So與其老師兼咖啡店主理人Neo共同研發，包括「Fake Irish Coffee」，用上Colombia Rum Processing咖啡製作基底，加入沙糖燒至焦香，零酒精的特調飲料。另一款IGable的「Coffee Tonic」（Herbal Tonic with House Blend） ，選用本地品牌的湯力水，混以咖啡、花椒、本地薑及湯力水推出全新的薑椒味有氣咖啡，入口清爽卻不失咖啡風味，更將會推出鋁罐包裝添，屬夏日清爽之選。新店每月亦會推出1至2款「當店限定」特選咖啡豆，另有推出自家咖啡豆「SOE Coffee Bean 00」及Drip Bag「環遊世界十包套裝」等，啡迷可別錯過。