ViuTV抽起跳舞節目　避免另一場公關災難

MIRROR演唱會上月發生嚴重意外，12位成員已暫停手頭上工作，除了取消原定8月底在日本舉行的大型音樂節「SUMMER SONIC 2022」演出外。ViuTV的多個節目亦受到影響，除了節目《全民造星V》需要押後拍攝外，另一個跳舞節目《War of Dance》亦需要抽起。《War of Dance》（現改名為《Flat Out》）由男團ERROR成員何啟華（Dee）、梁業（肥仔）、COLLAR隊長沈貞巧（Gao）和楊安妮（Winwin）擔任主持，原定於10月中旬播出，每集1小時。但據知演唱會慘劇發生令舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷，現仍留醫深切治療部昏迷不醒，有消息指MakerVille高層和製作組認為，若再推出以舞者為主題的節目會迎來另一場史無前例的再次引發公關災難，故經過商討後決定抽起，即使節目已完成第一輪賽事錄影，但亦不會播出，部分參賽者亦相繼收到有關的通知。

其實意外發生後，對MIRROR成員之後的工作影響甚大，曾跟盧瀚霆（Anson Lo）合作《假冒女團》的電影公司，據知下半年有意再邀請他主演新片，電影公司代表黃永峯（Charlie）表示雙方有初步接觸，但一切尚未落實，不過他表示會繼續撐MIRROR。

至於早前在MakerVille成立記者會上，宣布會開首部原創電影《命案》，由影帝林家棟與楊樂文（Lokman）合演，據知電影已經完成拍攝，但據知上畫無期。