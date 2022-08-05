【Zac玩Zac食】埋嚟睇埋嚟聽！搶報美食博覽超筍優惠

香港人真係好鍾意食，而且係無時無刻都想試新嘢，所以大家非常期待嘅美食博覽展將於8月11至15日返嚟啦！

今屆美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，逾620家展商參展，當中「尊貴美食區」雲集90家展商，展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚、甜品、有機綠色食品及精品咖啡，更新設「啤酒．暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒；而今屆亮點之一係大會特別邀請了13位星級名廚於現場進行25道菜的烹飪示範，當中包括尖沙咀一間酒店中菜行政總廚何偉成、香港沙田一間酒店中菜總廚何振雄等。

講起大家都關注嘅一蚊優惠，首推安記海味開幕日辦嘅鮑魚投籃比賽，冠軍可贏取300罐即食飽魚；樂婷媽媽嘅一蚊鮑魚雞煲；壽桃牌推出一蚊長壽麵線禮盒，每日限量100份；韓國網購平台Menmall推出一蚊一包1,050克水餃，每天限量 10包；鮑魚王亦推出買任何產品以HK$1加購至尊紅燒鮑魚。

其他首發新產品包括EATSNOW沙嗲味室溫即食雞胸、MASITDAK法式芝士雞胸三文治、OLIVETO即食意大利麵、超力即食Pizza；家族三代賣雞嘅Howard全港首創預製即煮焗焗雞等；集合多間品牌的「美食一條街」在開幕禮當天下午一點半舉行雙獅報喜，仲有每年大家都引頸以待嘅各種品牌新口味月餅同即場優惠等，相信大家喺下星期收咗消費券一定可以喺現場大有收穫。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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