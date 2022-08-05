高海寧慘敗「樓價王」黎諾懿　 蔡嘉欣冇悔「上車」爆單位升值

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》，昨晚（5日）播出第一集，嘉賓陣容有黎諾懿、高海寧對戰袁偉豪、謝東閔。黎諾懿可謂「樓價王」，除了答錯一題外，其餘全部過關，成功揮低高海寧，勝出比賽。

至於外景主持黃婧靈（波波）則走訪了蔡嘉欣及何遠東的家，蔡嘉欣的家位於上車勝地屯門掃管笏，嘉欣於2018年時購入該單位，她說：「嗰時資金唔係太多，所以見到一個比較平嘅樓花就買咗先，冇後悔做呢個決定，依家個單位已經升咗值！」而何遠東的家則位於大埔墟，他於10年前購入單位，透露首期、裝修費連律師費等。合共花了近30至40萬港元，他說：「嗰時（買樓）畀人鬧到七彩，話樓價咁高做乜買樓，但冇人會估到樓價之後係點架嘛！」

至於今晚播出的第二集，嘉賓陣容為黃智雯、何遠東對戰黃庭鋒、黃美棋。今集「邊個住貴啲」環節中，波波將帶大家參觀吳紫韻及古天祥的家。吳紫韻位於將軍澳的家為483呎兩房特色戶，家中有露台可以隨時燒嘢食；而自言「成功靠苦幹」的古天祥則原來人生曾買過三次樓，更愈搬愈大，上年便購入位於大埔的930呎3房1套單位，相當厲害！