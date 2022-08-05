【又掀罵戰！】楊冪請飲咖啡　被插博宣傳：全國就你最紅！

內地女星楊冪在上月（7月）於長沙拍綜藝節目時發生意外致眼角受傷，要急送院治療，養傷不足廿日，即趕往橫店和內地小生龔俊合演新劇《狐妖小紅娘月紅篇》。有部分龔俊的粉絲曾發文怒罵楊冪為了賺到盡，在拍劇期間跑去拍節目，意外發生後拖累拍攝進度。

急歸劇組開工的楊冪，為了慰勞台前幕後，近日自掏腰包，安排一輛應援專車，為現場的台前幕後提供咖啡等凍飲及小食，而專車旁更放了一個牌寫着：「紅紅老師給大家送清涼！」楊冪飾演的角色是「塗山紅紅」，而「紅紅老師」正是她。其實楊冪「萬歲」請客非首次，之前拍劇時曾安排大量美食以慰勞台前幕後，「#楊冪請狐妖小紅娘劇組喝咖啡」成熱搜，閱讀及討論次數不足4小時破1.2億次。

人紅是非多，楊冪這份貼心，竟惹來部分網民負評指有人刻意高調搞宣傳，又質疑有人「買熱搜」：「能少買點熱搜麼？這兩月就沒榜上下來過，還說紅，臉怎麼這麼大啊，全國就你最紅！」但隨即被其他網民反擊指是網絡欺凌：「火了這麼久，還有人覺得她需要拿這種事情炒作的？你家正主是不是花錢都上不去熱搜？」、「她請人喝咖啡也被罵，當你不喜歡一個人時，她喝水，吃飯都會是錯的！」