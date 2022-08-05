寫真界是非精　鬥博出位

有人嘅地方自然會有是非，喺日本寫真界亦唔例外，好似寫真女優福岡南及橫野堇咁，佢哋除咗樣子嬌俏，上圍凸出之外，亦都因為傳是非而惹來注目，今日就將兩人嚟個比併，睇吓邊個最吸睛！

飽滿鮮嫩

今年27歲嘅福岡南，擁有一副標致俏麗嘅美人胚子，氣質綺麗迷人，同早前推出性感寫真而爆紅嘅田中美奈實有幾分相似，不同嘅係，南妹身材嬌小纖巧，上圍卻擁有一對飽滿E奶，加埋肌膚鮮嫩又白裏透紅，的確夠吸睛！

佢喺2019年登場拍寫真，憑住美貌及姣好身段成功吸引注目，到2020年因受到疫情影響而工作大減，不過佢冇放軟手腳等運到，反而利用社交平台為自己製造曝光機會，結果短時間內成功吸納逾3萬位粉絲，影片更係獲得逾1億4千萬個點擊嘅佳績，之後佢更食住個勢，將自己嘅經歷寫成自傳出書，認真叻女！不過，最近佢就被人話借是非博出位，事緣係佢自爆被足球員淺野雄也性騷擾，不過唔少人都覺得佢係小題大造，引起大家注意多啲囉！

福岡南

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：32E-22-32

魔鬼身材

除咗福岡南之外，仲有另一位惹是非嘅寫真女優一樣咁省鏡，佢就係橫野堇。今年21歲嘅佢，氣質清純，而且散發出惹人憐愛嘅病態美，男人見到好想將佢一擁入懷。同時，佢擁有一副魔鬼身材，纖巧得嚟上圍脹卜卜，而且彈性十足，一睇就知係天然冇添加。

佢喺2018年以人氣美少女團體NMB48第6期成員身份登場，之後開始拍性感寫真，憑住驕人身材令人氣增加。不過，人紅自然是非多，上年3月佢就被爆出醜聞，搭上男星橫山裕及福本大晴，仲先後同兩人上酒店過夜！消息傳出之後，橫野堇嘅清純形象完全崩壞，仲一度消失咗幾個月，直至最近佢終於收拾心情，上返水繼續拍寫真。

橫野堇

年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-33

第1回合

鬥美色

兩位女優嘅身材都係屬於纖巧巨乳型，不過論美貌，橫野堇個樣成日都好似唔同樣咁，而且個鼻偏大，唔似得福岡南咁五官精細又氣質高貴。

第2回合

鬥出路

福岡南嘅工作範圍廣闊，除咗拍寫真，亦經常做電視節目嘉實；至於橫野堇亦都唔弱，擺平是非復出之後，依然受到雜誌媒體歡迎爭相搵佢拍寫真，最近更向司儀界搵食。

第3回合

鬥叻女

橫野堇能夠成功搞掂之前之嘅是非復出已經好叻女，不過福岡南仲叻，除咗寫自傳出書，之前仲成立一間藝能事務所做埋老闆娘，全力吸金，認真叻女！

福岡南更優勝

橫野堇人細胸大又靚女，吸引力強，最近仲成功走出是非陰霾都好厲害，不過被人拍到佢同兩位男星分別去開房，形象真係大打折扣。而福岡南雖然將是非借題發揮，但係見冇反應已經收晒手冇再玩大佢，形象未至於有太大損毀，所以比橫野堇似乎稍為優勝。