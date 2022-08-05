王梓軒月底演出音樂劇　恐發「鏡」災屏幕鑲落地

歌手王梓軒、胡渭康、Sean Oliver及演員姬素‧孔尚治（Crisel Consunji）月底攜手演出音樂劇，日前他們與一班樂手在西環一間學校的禮堂做綵排，之前MIRROR個唱發生意外事故，王梓軒指今次舞台設計相對較安全：「當然都有大屏幕，但屏幕係鑲落地，冇升降台，冇機關、亦冇斜路或吊嘢落嚟。我哋冇好多景，主要賣唱功。」

胡渭康指團隊7月已開始做綵排，希望大家有充裕時間記熟演出流程，愈近演期，綵排就愈頻密，他說：「近日特別挑選同舞台1：1場地進行綵排，方便大家熟習走位。」大會安排了約10位舞蹈員演出，對舞蹈員在MIRROR個唱發生的受傷慘劇，胡渭康坦言：「嗰件事我係震驚，嗰幾日綵排都冇心情，我諗呢件事對港人都有陰影心理壓力。」

同場的Crisel透露囡囡已3個月大，產後火速投入音樂劇綵排，同時又要兼顧湊B，分身乏術，但她堅持每晚凌晨到翌日上午都親力親為照顧囡囡：「雖然有時忙到唔夠休息，但見到囡囡就有精力。」為保護囡囡，她綵排前和回家前都做快測：「一日做兩次，務求安全湊女。」她很緊張身形，怕腰肢上台沒美感，產後即紮肚收身。