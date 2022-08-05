有乜嘢運動會搞到啪啪響同咿咿呀呀咁叫呢？大家咪心邪，講緊嘅係拳擊運動咋！喺擂台上拳手打到拳拳到肉，而四仔界中嘅拳擊作品，亦同樣係拳拳到「慾」，而且激情四射，睇到人興奮無比！

四人拳賽

索女打拳姐手姐腳？未必！事關呢套由Private炮製嘅《Boxing Beauties》，當中嘅脫星唔單止有樣有身材，招式更係勁到飛起，真係打到火都嚟！由Lucy Heart、Hannah Vivienne、Baby Nicols及Monica Brown等四位脫星演出，講佢哋打四人拳賽，贏咗嗰方可以搵男人曳曳，而最後奪得冠軍嘅女拳手，就可以同一班猛男齊齊開P，盡情慶祝一番！

床上較技

如果想睇索女打擂台嘅話，呢套由Penthouse製作嘅《Below the Belt》未必滿足到你，皆因當中嘅拳賽都係快鏡帶過，由Gabbie Carter、Audrey Miles、Jeanie Marie Sullivan等巨乳脫星演出，故事係講班女拳手嘅私生活，尤其點樣同猛男喺床上較技，各人都施展渾身解數，睇住佢哋肢體碰撞，真係好睇過拳頭過招！

碟評

喺兩部作品中邊套最吸引？肯定非《Boxing Beauties》莫屬，不論劇情同情慾場面，全部都係悉心演繹，加埋四個索爆脫星拳拳到肉嘅演出，絕對值得捧場。如果想睇擂台下肉體交鋒，《Below the Belt》就最啱心水。