32C黃嘉雯比堅尼上陣　碧波蕩漾青春逼人

前港姐黃嘉雯與林敏驄於新劇《下流上車族》中有不少對手戲，劇中二人有曖昧關係，而嘉雯雖然飾演校長角色，更有多個不同的造型出現，青春逼人。繼之前的性感TUBE DRESS、孖辮妹造型後，日前她更以性感bikini上陣與林敏驄於水牀上拍攝，期間阿驄拖着她的手，狀甚浪漫。

今次是嘉雯首次穿着泳裝拍攝劇集，劇組當日去到大埔為他們拍攝行山玩水情節，說到她這個「校長」絕不簡單時，她笑言:「係呀！我呢個校長係有好多造型，又紥孖辮，又有啲夏日Look，返工時又會好斯文，試造型時都試咗好多個鐘，好多唔同Style， 所以呢個角色都幾多嘢玩。」她又指拍攝這場泳裝戲時，更要玩水上活動，「嗰日好曬，好多同事都曬燶咗，我哋有玩嗰啲水上設施同天鵝船，玩時真係好跣，有幾次差啲跣親。」問到要穿bikini拍攝，拍前有否刻意節食Keep fit時，她謂:「咁又無喎！不過劇組都好細心，準備咗好多防走光嘅嘢畀我，(套泳衣係咪私伙?)係劇組準備嘅， 事前都有fitting，服裝同事都好辛苦，搵咗好多套衫畀我試，每一套衫都幫我準備好多打底。」

而林敏驄接受東網訪問時說到有性感美女做拍檔，他笑謂:「我都不敢正視呀！驚引起不良反應，(你都見慣世面啦！)咁又係！」說到二人拍攝時要玩水上活動，問他有否好好照顧穿着三點式的嘉雯時，他說:「我全程都要佢扶住，(你扶佢定佢扶你呀?)一齊啦！」