港姐抗病鬥士︱陳瑞菱割巨型腫瘤　胸前留1呎疤痕

今年港姐開戰前夕，不少佳麗被揭秘聞，其中「湯碗胸」陳瑞菱驚爆胸位至肚皮正中有一條逾1呎長的疤痕，令人震驚！據知無綫面試時已知此事，經了解後得知她年前因生了一個21厘米的巨型脂肪腫瘤，需急做手術割除，由於她樂觀面對，不介意穿泳衣示人，成功感動大會入圍。

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗積極備戰，為9月舉行的準決賽及決賽作準備。明天她們到愉景灣展開一連7日的Staycation拍攝，除了跳舞及音樂訓練外，更有泳裝拍攝。而無綫港姐官方社交平台日前逐一發放各佳麗的宣傳片，齊齊穿着西裝外套，內裏襯Bra Top，眾女身材高下立見，於泳裝拍攝前先爆發「胸戰」。

發放正能量

早前港姐面試時，以「星二代」林俊賢女兒林鈺洧最標青，她經常於社交網大騷美好身段，被網民讚近乎完美。不過，原來陳瑞菱（Reina）禾稈冚珍珠，日前無綫發放其獨立宣傳片，見穿着螢光粉紅色中性套裝的她，內裏着白色Tube Top谷出「湯碗胸」，絕對震撼眼球。而她的學歷同樣有睇頭，於英國倫敦學院獲一級榮譽學位畢業，絕對是美貌與智慧並重。

現年25歲的Reina擁健康膚色，不時於社交網上載水着照，不過其中一張照片，發現她心口到肚臍有一條逾1呎長的疤痕，該照片攝於去年8月底。據知，一年前她身在英國讀書，發現身上生了一個21厘米的巨型脂肪腫瘤，為了進行切除腫瘤手術返港就醫。雖然留有巨疤，但她性格樂觀，面試時大方穿泳衣，不介意將疤痕展示人前，而無綫方面相當欣賞其「鬥士精神」，認為她是相當正面的女孩。她的夢想是成為有影響力的人，將自身的正能量感染社會。

Reina家底不俗，其母Karen於香港擁有約20間美容中心，去年於尖沙咀開張的醫美旗艦店佔地6,000呎，由Reina做代言人，並擔任官網的頁面模特兒，雖然沒有晒胸器，但一雙美腿亦很煞食。而藝人黎燕珊與Reina的母親認識多年，對於世姪女身上有疤痕，她表示：「去年聽到Karen講阿女身體唔舒服，後來Check係腫瘤，非常擔心。我哋都係基督徒，同好多朋友一齊祈禱，做完手術知道係良性都安心好多。」並指Reina不介意分享死過翻生的經歷：「我知佢參選港姐，除咗因為難得經驗，亦都想同大家分享珍惜生命。關於佢嘅瘤係佢嘅私隱，應該交番畀佢講，我哋就鼓勵佢好好享受選美過程。」

許子萱谷胸搶分

另外，港姐宣傳片中，許子萱的豐滿上圍不容忽視，其社交平台亦有不少谷胸靚相。至於有「翻版陳茵媺」之稱的徐麟，面試時憑「爆炸頭」受到外界注視，她於宣傳片中亦盡顯美好身材，不過當她表示：「傳統特色，時尚魅力，貪新又愛舊！」唔鹹唔淡的廣東話認真出事，不少網民指她是陳茵媺與苟芸慧的混合體。