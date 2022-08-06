【是日通勝】

農曆七月初九

壬寅年 丁未月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、祈福

忌：穿井、伐木、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、27、43、44

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運較失色，若急於求成有可能失望而回。

金牛座：人事問題要妥善處理，以免成為事業絆腳石。

雙子座：感情關係現裂痕，盡早斬纜會比拖拖拉拉好。

巨蟹座：幸運指數排第一，保持好心情可令魅力大增！

獅子座：迎來倒霉的一天，身處逆境更加要保持冷靜。

處女座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

天秤座：勿高估自己的辦事能力，逞強性格易惹麻煩。

天蠍座：運勢平平，心態保持樂觀是扭轉頹勢的關鍵。

人馬座：財運不錯，投資上進取一點，可獲理想回報。

山羊座：謹記鬥氣傷感情，有伴侶者要懂得包容對方。

水瓶座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

雙魚座：謹記害人之心不可有，做任何事都會有報應。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）雞 黑氣勁

鼠：財運略差，不宜作大額投資，小心受騙。

牛：行事低調，待人謙遜，距離成功非常近！

虎：溝通能力強，人際關係好，利商談公事。

兔：趁周末約家人朋友出外玩，心情更加靚。

龍：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

蛇：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

馬：身心疲憊，負能量愈積愈多，易惹麻煩。

羊：貴人助力強，無論做甚麼都能得心應手。

猴：運勢急跌，今天會有許多難題等你解決。

雞：是日沖煞，從起床開始就感到渾身不在。

狗：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

豬：直覺靈敏，大膽表達心中所想易獲賞識。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟天秤座談戀愛

天秤座最懂得利用想法，以溝通的方式去結合人，避開孤單及被疏離的恐懼，追求浪漫的一對一關係，建立自己的人際網絡。由金星守護的天秤座，重視公平、和諧關係以及生活上舒適的享受，以理性為主導，重視人與人之間相處的協調性，亦會站在別人角度去看立場，會客觀地分析事情的好與不好，是受大眾歡迎的星座。

跟天秤座談戀愛是一件頗容易的事，因天秤座會先對外表有要求，這點其實不太難營造；亦重視人與人相處之間的感覺，很怕跟別人吵架及在溝通過程中欠缺話題，所以會遷就別人甚至妥協來維繫良好關係。婚姻對天秤座來說是必需經歷的階段，期望在人生旅程中拍拖、結婚，身邊有自己喜歡的人在一起，至白頭偕老。幸福開心感很重要，輕鬆似朋友般的相處方式就最好玩。

天秤座做任何事都需要顯得大方得體，縱使花一點錢都是無可厚非，對別人來說有時看似很多餘，但對天秤座來說這額外花費是需要的，禮多人不怪，寧願做多一點也不想別人討厭自己。此外，在戀愛關係中送禮物氹對方是需要做的事，亦要有點小情趣，如電影中的浪漫情節已經可以。其實天秤座期望的戀愛模式就是「浪漫」以及有人陪左右，就算對方不是十全十美，已經很滿足。