林家謙個唱再添變數　Tyson Yoshi冇機關騷如常開鑼

唱作新人王林家謙首個紅館演唱會受MIRROR個唱事故影響，能否如期舉行仍然是個謎，據聞其主辦單位將內部訂購的門票扣起，以防個唱檔期出現變數。而人氣獨立歌手Tyson Yoshi首個大型演唱會昨晚開鑼，舞台既冇升降台亦冇機關，要靠雙腳四圍走。

歌手林家謙本是緊接MIRROR的紅館檔期於本月19日登場，但MIRROR上月28日演唱會發生墮屏慘劇後，林家謙能否如期開騷成疑，他的6場演唱會門票全部售罄，據知主辦單位遲遲不發放內部訂購的門票，就是擔心演唱會有變；而受MIRROR同一主辦方影響其網上直播騷的獨立歌手Tyson Yoshi（TY），4場演唱會昨晚假九展Star Hall正式揭幕，全場爆滿。

由於紅館現場仍未解封，除了涉事的大型屏幕未檢走，MIRROR的舞台都未拆卸，連控制台的裝置也原封不動，有指林家謙方面暫時仍未獲通知紅館幾時能交出場地，大感無奈，因為搭台和綵排都需要一定時間，即使要改動原先設計好的舞台配合康文署釐定的安全要求不難，但大前提是紅館能依期交出場地，否則無計可施，所以將內部訂購的門票拖延發放，希望能趕及日內解決事件。就林家謙演唱會能否如期舉行？家謙的代理人回覆：「有消息再回覆你 ，唔好意思！」

Tyson Yoshi開騷斜台跳唱

TY是次演唱會採實名制，有觀眾下午就到場核對門票，獲派手帶以供識別之用，現場有不少紀念品售賣，如Tee、帽和手版公仔，還有一個巨型TY半身人形公仔供拍照，門外亦有不少應授氣球公仔及花牌。TY女友Christy跟家人來捧場，但她禮貌地拒受訪，現場所見他的舞台中間有個斜台，樂隊在兩邊小高台，台上只有簡約的吊燈裝飾和喇叭，既冇升降台亦冇機關，演唱會接近8時50分才開場，穿上格仔衫白Tee爛牛仔褲的他，一口氣連唱《That guy》和《I don't smoke and i don't drink》，在斜台又唱又跳，表現得甚High，唱《Fly》時脫去格仔衫，大騷麒麟臂，有粉絲見他着住白色背心即大叫：「除衫！」