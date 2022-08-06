發夢掛住第2個男人！張曦雯破不婚宣言　認定男友等嫁

「長腿花旦」張曦雯（Kelly）在無綫熱播劇《白色強人II》與安仔發展成戀人，劇中她迷戀及崇拜對方，戲外依然入戲，她自爆：「套戲拍完咁耐，近排我仲夢見YT（郭晉安角色）死咗，跟住喊醒。男朋友問我乜事，我照講畀佢聽，佢只好安慰我唔係真嘅。」

能夠在男友面前坦白為另一個異性魂牽夢縈，全因Kelly有個了解她及處處包容自己的摯愛：「我係YT嘅『小迷妹』，現實生活中同男朋友嘅關係就剛好掉轉，經過磨合後，佢接受我工作忙，開劇嗰段日子會坐喺屋企離魂唔理佢。佢真係好好，冇特別唔好嘅嘢。」

而提到早前為劇集剪短髮，一度被指女神幻滅，Kelly指男友依然力挺：「當時我都覺得佢好慘，成日要望住咁嘅我，估唔到佢竟然話我短頭髮好靚，仲話凸顯到我條頸嘅美感，我心諗：『即係我剃光頭你都話靚啦！』（呢段感情無風無浪？）唔係，其實我哋細個嘅時候約會過，但分咗手，冇諗過會再喺番埋一齊！」

曾幾何時，Kelly是個不婚主義者，明言即使懷孕亦不打算步入教堂，不過男友如今令她這顆頑石點頭：「一齊咗咁耐，都覺得應該係佢喇！（有傾過？）佢講過，不過屋企人冇畀壓力。（一齊經歷過難關？）我哋會用愛支持大家，尤其係我之前喺美國確診，我喺地牢隔離，佢隔住一隻窗仔同我見面，又擔心如果自己染疫，會傳染埋畀我父母。後來返到香港，我哋一齊隔離21日，日對夜對都擔心有摩擦，點知又好OK喎！」