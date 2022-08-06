重生之門︱王俊凱張譯合作無間　成功破解「睡蓮案」

由內地人氣偶像王俊凱聯同影帝張譯主演的大陸懸疑劇《重生之門》早前熱播，劇集結合「盜竊」與「偵探懸疑」兩大元素，查案情節緊湊吸引，劇情不時有所反轉，加上演員們要顏值有顏值，要演技有演技，開播以來迅即成為網上熱話，播出4天播放率已經破億，連日來成為中國戲劇熱度排行榜首位，勢不可擋。有見及此，港台電視31將於8月8日起，逢星期一至五晚上9時半播映《重生之門》，喜歡燒腦懸疑劇的劇迷萬勿錯過！

故事以名畫《睡蓮》在短短18秒內被偷作為開場，張譯飾演的刑偵隊長羅堅奉命調查，報案人就是王俊凱飾演的天才大學生莊文杰。原來莊文杰的背景並不簡單，出生於盜竊世家的他通曉盜賊技巧和盜賊心理，在莊文杰的協助下，羅堅成功破解「睡蓮案」。之後兩人合作無間，相繼偵破多宗離奇的盜竊案件。然而，隨着兩人的深入交往，羅堅發現莊文杰似乎有所隱瞞，而多年前莊文杰的父親傳奇大盜莊耀柏所策劃的「洛神案」再次浮出水面，令兩人產生了隔閡及分歧。不過，經歷多番波折後，羅堅最終確定了莊文杰的正義立場，而莊文杰也選擇站在光明一邊與羅堅配合，將幕後黑手繩之以法。

男團出身的王俊凱今次的角色難度相當高，游走於黑白兩方之間，為情與義而左右為難，他為演活大學生角色，身材已很瘦削的他刻意減磅以增加少年感，在劇中更素顏上陣，臉上毛孔和暗瘡都清晰可見，完全拋下偶像包袱，一開場跟影帝張譯的博弈對手戲精彩萬分，兩人共飆演技，不少網民都對王俊凱的演技另眼相看，並敲碗要求原班陣容開拍第二季。劇集的總製作人敦淇接受訪問時表示最先落實由張譯出任警察一角，但大學生角色卻是個遲遲未找到合適人選，直至見到王俊凱，發現對方身上的氣質與角色非常契合，他稱讚雖然王俊凱首度演出懸疑劇，但開劇本會時已提出不少自己對角色的看法，而他的演出亦令大家感到驚喜。