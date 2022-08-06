親子有碇去　做偵探或感受大自然

本年度最神奇的事，莫過於大部分同學早於春天時放了一半暑假，而步入8月中，不少同學仔亦開始放埋下半部分暑假，終於可以在忙碌的學習生活中抖一下口氣。這個周末加遲來的暑假，小記怎不能介紹一些親子好去處呢？

【勇闖大偵探世界】

在親子界中一直大熱的超人氣兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》，一眾主角原來登陸了V Walk及V city，帶來集解謎、玩樂、打卡及科學知識於一身的冒險世界。

兩大商場獨家推出全新互動特別篇「大偵探福爾摩斯V Walk篇：消失的家傳之本」，以及科學元素滿滿的「V city x 大偵探福爾摩斯科學挑戰站」，前者有共10大偵探解謎查案、互動遊戲及打卡場景，後者則設7大科學挑戰站及打卡場景，既考驗小朋友的智力又寓教於樂。

小朋友有得玩，咁大人呢？V Walk的地下露天廣場特設30呎紫色花海隧道，配上閃爍璀璨的燈飾，恍如置身於720度環迴花海，咁浪漫，最啱愛美的媽媽來打卡。另一邊廂，得意萌爆的Dreaming Unicorn亦背靠彩虹，腳踏彩雲而來，加上糖果色系的裝飾，少女心爆棚！

【多元綠色之旅】

愈來愈多人關注綠色生活，其實想親親大自然，唔一定要去郊外。新都會廣場「Metro Green年度企劃 – 綠色夏日營」，活動圍繞3大主題，包括玩樂Go Green、綠色耕種及環保閱讀，從而推出不同的活動，包括由千朵向日葵組成的「夏日花祭」、親子樂的「都市農夫種植體驗」、DIY回收物重生的「農莊導賞團及環保工作坊」、支持本地農產的「與種籽有約」農墟市集、在閱讀時實踐環保的「智能漂書機」、「COOL LALA夏日放電節」、「菠蘿油妹妹美食市集」及「環保閱讀繪本祭」等，活動超豐富呀！