MIRROR騷事故令飛天舞台被禁　Tyson Yoshi爆粗狂鬧：錢就使咗

Tyson Yoshi4場演唱會昨晚（6日）假九展開鑼，演唱會上播放了一條短片，短片記錄了他為演唱會的準備事宜，包括飲食和做健身等，由於Tyson是MIRROR冧屏幕事故後第一個開騷的人，他的演唱會深受影響，片中他從經理人口中獲知原本設計的「飛天舞台」不能夠飛時，他忍不住爆粗：「一個人炒車，就全港都唔畀揸車，食屎啦！」片中他又透露拍擋Tiab不幸中招染疫，令他要獨自面對四方八面的壓力，相當頭痕。

現場他有感而發地說：「呢個騷幾攞命，唔知搞唔搞到，搞唔到我就破產，多謝契爺（贊助商），開唔到我就破產架啦，本來中間個飛天舞台係會飛嚟飛去，錢就使咗，台就擺咗喺度。」他續說：「我未試過咁冷靜，因為畀人玩得太多已無感覺，我每日嘅心情就係咁上上落落。」然後唱出《Stressed out》，認真應景。不過首歌未唱完，他突然在地上執起一個黑色bra，一面愕然，高舉黑bra說：「Christy ，唔關我事呀！有人掟上嚟，唔係我波大嘛！」說罷脫去身上的白色背心，赤膊上身展露渾身肌肉。之後他走落台，走到中間的「飛天舞台」上繼續唱，雖然「飛天舞台」不會起飛，但他邊騷肌邊唱，看到他心口滴汗，現場觀眾忍不住失控大叫。

Tyson每唱一首歌前，都會講解這首歌的故事。他說每次做慈善活動，都好想唱《Growing Up》，他稱寫這首歌時，正在過着返寫字樓的黑板生活，他說：「覺得自己如果咁樣返工返到60歲，好辛苦，於是有感而發寫咗呢首歌，但我依家最想患病的小朋友都可以快高長大，將來體驗返工既樂趣。」他又提到曾經到醫院探望一位患重病的小妹妹，滿足她臨終前想見他的心願，跟她傾偈後回家，他情緒變低落像電腦死機一樣，他聽自己首《if I die tonight》，喊了一個下午。他說時亦眼濕濕：「當時網上好多人鬧我，又爆咗我個地址，女友都畀人鬧，我好攰，想30歲就唔做呢行。我估唔到自己兩年前寫呢首歌，講中咗自己。」

Tyson Yoshi 並爆出原來經常有人向外表示簽了他做經理人，想攞着數，令他非常憤怒。但另一方面，他就大讚圈中的好大佬張敬軒（軒公），稱軒公曾親身來看他綵排，指點他如何唱而又不傷聲，Tyson 說：「張敬軒痴線架！好關心我，佢真係好好嘅人，好照顧我，好鍚我，軒公I love you，呢個大佬冇跟錯。」之後他感謝歌迷支持時，忍不住落淚。最後，他獻唱寫給女友的歌《Christy》時，向着台下的女友方向走近，女友走近台邊給他拍照，Tyson 摸一摸女友頭髮，十分sweet。

而其首場嘉賓，就請來唱作歌手湯令山(Gareth.T)，他稱去年有去Tyson Yoshi的演唱會，笑說：「佢話我係香港Justin Bieber，不過我剪了頭髮。」在唱Hit歌《勁浪漫超溫馨》時，中途暫停作狀打拳及做掌上壓熱身，他解釋唔夠汗想爆汗，做完熱身後繼續唱。