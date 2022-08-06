波衫炒得起　曼聯最搶手

歐洲四大足球聯賽陸續開鑼，餓波已久的球迷終於又可以通宵睇波！睇波以外，不少球迷都會買波衫支持愛隊，而波衫除咗着，仲可以炒，而且年份愈舊愈值錢！今次訪問的球衣收藏家林民俊先生便收藏逾千五件波衫，不少已經升值10倍以上，佢教路︰「C朗拿度、美斯就退休，買定佢哋波衫實冇衰！」

日本隊靚爆兼好炒

林民俊不單是一個波衫收藏家，更化興趣為職業，開舖專門售賣足球波衫。他說早於99年已經開始收集，年輕時最愛日本國家隊，因為他們是唯一不跟隨國際足協標準設計的隊伍，款式往往比其他國家隊更加好看。他憶述：「當年這些波衫香港冇得賣，要到日本四出尋寶先搵到，而且店主未必賣畀你。好似96年日本隊三浦知良件波衫，我要搭件川口能活龍門波衫先買到，但估唔到川口件衫依家升得仲勁，當年港元兌日圓只是六算，買入價HK$1,300左右，時至今日網上已經炒過萬，升值7倍以上！」

紅魔波衫多破萬

除了日本國家隊，身為魔迷的他也收藏了大量曼聯波衫，而且件件有歷史價值。「好似99年三冠王嗰件，採用Umbro最經典設計，手袖有章、翻領加拉鏈，當時齊字齊章都要賣HK$800，今日已經過萬！」問到最好賣的曼聯波衫，他說去年C朗拿度「愛回家」回歸曼聯時期銷情極佳，每天店外都大排長龍，不過要數最誇張是08年曼聯取得歐聯冠軍哪一件：「莫斯科之夜到今天依然叫曼迷津津樂道，記得數天就接咗500個Order，最後共賣出過千件！現時傑斯球迷版約賣HK$3,500，球員版就天價了！」

港足球星同受歡迎

他提到，儲波衫想升值，應盡量避免買冷門球隊或球員，入手曼聯、利物浦、皇馬等就最穩陣：「始終佢哋球迷多，較容易賣出，而且經得起時間考驗，好似柏金退休紀念賽對阿積士哪件，直到今天仲有阿仙奴球迷搵！」他補充，一些即將退役的球星波衫不妨入多兩件：「好似C朗、美斯兩大球王就退休，十年廿年後波衫會相當值錢。新星則可以留意麥巴比、夏蘭特等。另外近年有個奇怪現象，就是內地不少收藏家鍾情香港昔日球星波衫，例如譚拔士、吳群立等波衫現在就賣HK$5,000以上，拍得住碧咸！」

保值要留吊牌

除了購買外，球衣保值的方法也很重要，他教路波衫一定要留吊牌︰「就好似新車未落地，全新價值自然水漲船高，而且吊牌可與衫領Tag上的Product Code對照，以此辨別真偽。」他又提到，波衫宜放入密實袋再加雪梨紙及防潮珠保存，每隔半年拿出來掛起 ; 清潔則建議以清水手洗，而且不要扭乾，否則印字或印章容易出現裂痕。最後問到入手渠道，他指買波衫要找有信譽的波衫舖或Online Store，若想執平貨可等至季中或季尾，有機會一至兩百元就買到，不過屆時就未必齊碼，要自行衡量風險！

升值波衫一覽

以下幾件都是購入後升值數倍的人氣球衣，大家又鍾意邊件多啲？

球迷版 Vs 球員版

為支持愛隊，不少粉絲都會購買波衫，但同一款波衫價格可以相差數百元。林民俊表示：「波衫一般分球迷版及球員版兩類，後者因為落場用，所以用料偏向輕同薄，剪裁也較為貼身，收藏價值也較高。但由於膠章易爛，球迷們反而更偏向收藏用布章的球迷版。」

教你分真假

正版波衫吊牌印有球隊簡稱，例如曼聯主場的球迷版波衫印上MUFC H JSY，其中「H」代表主場，而「A」代表作客，假如吊牌只簡單印上ADIDAS JERSEY或之類字眼，則很大機會是假貨。另外每件波衫都有一個獨特的Product Code，這組數字可上網搜尋得到，而且必需與吊牌紀錄一致，否則便一定是假！

同場加映：上帝之手破記錄成交

阿根廷名將馬納當拿於2020年逝世，其真迹波衫變成珍寶。1986年世界盃足球賽半準決賽他施展「上帝之手」着用的波衫早前進行拍賣，結果以928萬美元的天價成交，較估價500萬美元高出接近兩倍，成功打破拍賣史上最貴足球波衫及體育收藏品兩項健力士世界紀錄。